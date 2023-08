Sel adoucisseur : une grève en Ontario cause des maux de tête dans la région

Les effets de la grève qui perdure depuis six mois chez Windsor Salt, en Ontario, se font sentir jusqu’en Abitibi-Témiscamingue.

Le sel destiné aux adoucisseurs d’eau potable en milieu rural et à certains systèmes d'assainissement des piscines se fait plus rare et coûte plus cher.

En fait, les pastilles de sel, le format le plus prisé par les propriétaires d’adoucisseurs d’eau, sont pratiquement introuvables en magasin. Les quincailleries ont dû se rabattre sur le sel en cristaux.

Oui, ça cause une pénurie, parce que c’est un produit que les clients adorent, et on a du mal à l'avoir de d’autres compagnies. Donc, on offre des produits alternatifs, qui font quand même le travail. On a pris les informations et on sait que ça convient, peu importe les adoucisseurs. Mais c’est sûr que ce n’est pas le produit préféré que les clients sont habitués d’avoir , reconnaît Annie Bergeron, copropriétaire de BMR Bergeron et Filles d'Amos.

Ouvrir en mode plein écran Les pastilles de sel comme celles-ci sont les plus prisées par les gens qui utilisent des adoucisseurs d'eau en milieu rural. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Difficile de s’en passer

Céline Lemay, une résidente de Barraute, a été surprise en juin de voir que le sel d’adoucisseur qu’on lui proposait était en cristaux et non en pastilles. Elle n’a pas l’impression que ce format différent est aussi efficace.

Quand je suis allée le chercher, j’ai vu que c’étaient comme des cristaux tout petits. Je me suis dit : j’espère que ça va faire dans mon adoucisseur. Ça fait, mais ça ne nettoie pas autant. Mon eau est plus dure. Je m’en aperçois, parce que mon eau est ferreuse et je le sens un peu dans mon eau , constate Mme Lemay.

Il est cependant difficile de se passer de sel quand on a une eau dure, rappelle Jasmin Roy, dont l'entreprise Eau Claire Québec se spécialise dans le traitement d’eau à Rouyn-Noranda.

« Les adoucisseurs d’eau doivent fonctionner avec ça. S’il n’y en a pas, la machine se dégrade. Il faut la mettre en bypass, et là, tout jaunit dans la maison, tout se bloque, tout se détériore et c’est déplaisant. Les gens veulent en avoir du sel, mais il n’y en a pas », souligne-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le sel est important pour les adoucisseurs d'eau, alors qu'il permet de laver les résines qui adoucissent l'eau dure. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Beaucoup plus cher

Lois du marché obligent, cette rareté entraîne une hausse des prix. Le sel d’adoucisseur coûte environ 50 % plus cher cet été.

Les autres compagnies en profitent, malheureusement. Je sais que des clients pensent que c’est nous qui en profitons, mais c’est loin d’être le cas. On le paie plus cher nous aussi , assure Annie Bergeron.

Il est plus cher, confirme Jasmin Roy. Il n’y a plus que Sifto qui en vend au Canada. Tu peux en avoir de compagnies aux États-Unis, mais là, ça va être encore plus cher. Tu pars de 7 dollars à 15, 16 ou même 18 dollars la poche de 20 kilos , précise-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Les pastilles de sel, dans le sac à gauche, et les cristaux, que l'on peut voir dans les deux autres sacs. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Certaines piscines aussi

L’impact se fait aussi ressentir pour certains propriétaires de piscine, ceux dont le système d’assainissement de l’eau utilise du sel.

J’ai appelé mon fournisseur, et il n’a plus de sel. Mais au moment où l’on se parle, ça ne me cause pas de problèmes parce qu’il m’en reste assez pour finir la saison. Les clients en ont moins besoin à ce temps-ci de l’année, ça va aller plus au mois de mai prochain , indique Paul Janvier, propriétaire de Piscine Abitibi, à Rouyn-Noranda.

La grève, qui a commencé le 17 février dernier, touche environ 250 travailleurs. Ces syndiqués chez Unifor ont rejeté une entente de principe le 27 juillet dernier.