Aux T.N.-O., fuir au milieu du brasier : « je ne veux jamais avoir à revivre ça »

Forcée de quitter en vitesse Hay River, aux Territoires du Nord-Ouest, en raison des feux de forêt, une famille raconte sa traversée épeurante sur la route bordée de flammes qui a fini par la mener, saine et sauve, jusqu’en Alberta.

Lisa et Mike Mundy célébraient le 6e anniversaire de leur fils lorsque l’ordre d’évacuation a été lancé. Ils ont rapidement pris la route vers le sud, toujours ouverte à la circulation à ce moment-là, afin de sortir du territoire et rejoindre l’Alberta. Lisa Mundy raconte que dans la ville, le ciel était un peu sombre, mais que la situation a rapidement dégénéré une fois sur la route.

Des véhicules brûlés en périphérie d'Enterprise, dans les Territoires du Nord-Ouest, lundi. La GRC a indiqué lundi matin qu'environ 12 véhicules avaient été immobilisés ou détruits par l'incendie. Photo : Fournie par Ron Pierrot

La fumée des feux de forêt a envahi Yellowknife, dimanche. Photo : Radio-Canada / Meghan Roberts

Les résidents de Hay River ont évacué dimanche Photo : Radio-Canada / Carla Ulrich

La voiture de Lisa Mundy, résidente de Hay River, a été endommagée par la chaleur de l'incendie. Lisa Mundy a quitté Hay River dimanche soir. Photo : Fournie par Lisa Mundy

Le rétroviseur de la voiture de Lisa Mundy, résidente de Hay River, a été endommagé par la chaleur de l'incendie. Photo : Fournie par Lisa Mundy

La fumée des feux de forêt qui font rage aux Territoires du Nord-Ouest rend le ciel orange. Photo : Radio-Canada / Luke Carroll

Les résidents de Hay River ont été évacués dimanche. Photo : Radio-Canada

C’est passé d’une situation un peu épeurante à "oh, mon dieu, est-ce qu’on va sortir d’ici en vie" , illustre-t-elle en indiquant que le feu se trouvait juste au bord de la route.

Quelques minutes après, nous ne pouvions plus rien voir, nous conduisions à travers les tisons. J’avais peur que nos pneus éclatent ou que la voiture prenne feu. Puis on est passé des tisons à la fumée , dit Lisa Mundy en ajoutant que le pare-brise a fini par craquer et que la voiture s’est remplie de fumée.

Sur la banquette arrière se trouvaient leurs deux enfants de 18 mois et 6 ans. Le plus âgé est complètement traumatisé par l’expérience, selon ses parents.

0:11 Vidéo de Racheal Martel-LaFleur Photo : Racheal Martel-LaFleur

Il demandait toujours "maman, peux-tu voir les lignes", "maman, j’ai peur" et il me disait même "maman, je ne veux pas mourir", il l’a répété tellement de fois et nous continuions toujours à lui répondre "chéri, nous n’allons pas mourir, nous allons nous en sortir" et nous essayions de le convaincre de garder ses yeux fermés.

Son conjoint, Mike Mundy, explique qu’il leur aura fallu une vingtaine de minutes pour passer à travers le pire sur la route. Une fois arrêté de l’autre côté, il a contacté le 911 pour les prévenir de l’état de la situation. Lisa Mundy est alors sortie de la voiture pour pleurer. Je me fiche de la voiture bien évidemment, mais le fait que nous venions de traverser ça et avec nos deux enfants en plus [...] Je ne veux jamais avoir à revivre ça.

Évacuée deux fois en quelques jours

Mila Benoit, directrice de l’Association franco-ténoise du Sud et de l’Ouest, habite depuis le début du mois de juillet à Fort Smith, à environ 275 kilomètres à l’est de Hay River. Voyant la situation empirer, elle a décidé de partir samedi matin, avant même l’ordre d’évacuation.

On a regardé ce qui s’en venait en fin de semaine et on a jugé qu’on était mieux de partir avant qu’ils envoient l’ordre d’évacuation parce qu’on accompagnait une de nos amies qui a beaucoup de chiens de traîneaux et on ne voulait pas être dans la folie de l’évacuation.

Le groupe s’est rendu jusqu’à Hay River où Mila Benoit a été rejoindre sa sœur qui y réside. Le répit a toutefois été de courte durée puisque le ciel est devenu de plus en plus foncé avec la fumée des incendies et que tous les résidents de Hay River ont été sommés d’évacuer dimanche.

Mila Benoit et sa sœur sont parvenues à conduire et à se rendre jusqu’à High Level, dans le nord de l’Alberta, où les évacués sont invités à s’enregistrer.

0:17 Vidéo de Jordan Evoy Photo : Jordan Evoy

On a vraiment été soulagé de pouvoir se rendre jusqu’à High Level parce que peu de temps après la route a été fermée derrière nous et les gens ne pouvaient plus sortir , indique Mila Benoit.

Les évacuations se poursuivent aux Territoires du Nord-Ouest.

Un ordre d’évacuation est toujours en vigueur pour les communautés de Fort Smith, Hay River,Enterprise et Jean Marie River, de même que la Première Nation Salt River et la Première Nation Kátł'odeeche ainsi que le secteur de Prosperous Lake, du nord de Prelude Lake et de tout le secteur de River Lake.

Avec des informations de Marc Winkler et de l'émission La Croisée