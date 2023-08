Mise en garde contre l’amanite phalloïde, un champignon mortel présent en C.-B.

Des experts en champignon demandent aux cueilleurs en Colombie-Britannique d’être vigilants afin d’éviter un empoisonnement mortel d’amanite phalloïde, aussi appelée calice de la mort.

Cet avertissement survient alors que plusieurs personnes en Australie sont mortes après avoir mangé ce champignon hautement toxique.

L’amanite phalloïde n’est pas native du Canada.

D’après Paul Kroeger, le fondateur de la société mycologique de Vancouver, ce champignon mortel a été aperçu pour la première fois dans la région de Mission en 1997, puis à Vancouver en 2008.

Maintenant, on retrouve le champignon dans le Grand Vancouver, l’île de Vancouver et sur les îles Gulf.

L'une de nos plus grandes préoccupations est que ce champignon mortel pousse principalement dans les zones urbaines. Il a été introduit grâce à des arbres européens qui ont été largement plantés dans les parcs et le long des rues de villes.

Le 14 juillet dernier, le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique a renouvelé sa mise en garde contre le calice de la mort, lorsqu’un enfant a consommé une partie du champignon dans le Grand Vancouver. Selon le Centre, l’enfant n’est pas mort.

Cet été sur l’île de Vancouver, le district d’Oak Bay et le village de Comox ont également lancé un avertissement à la population.

Comment reconnaître l’amanite phalloïde?

D’après le mycologue, Paul Kroeger, le calice de la mort est un champignon blanc dont le chapeau peut être verdâtre ou jaune. Il peut atteindre jusqu’à 15 centimètres de diamètre et sa volve blanche prend la forme d’un sac.

Paul Kroeger ajoute que dans des conditions de sécheresse, le chapeau du champignon a un éclat métallique.

Ouvrir en mode plein écran L'apparence de l’amanite phalloïde varie selon son âge. Photo : Ressources naturelles Canada

L’amanite phalloïde ressemble d’ailleurs à plusieurs espèces comestibles comme la Vesse-de-loup géante.

Si vous soupçonnez un empoisonnement, le mycologue recommande d’appeler le Centre d'information sur les médicaments et les poisons de la Colombie-Britannique au 604-682-5050 ou sans frais au 1-800-567-8911. Gardez un échantillon du champignon pour qu’il soit testé.

Avec les informations The Early Edition et The Associated Press