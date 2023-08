Le début d’un temps nouveau chez les Remparts

C’était jour de première, lundi, chez les Remparts. Une première journée de camp d’entraînement pour le nouvel état-major de l’équipe. Une première chance de porter l’uniforme pour les recrues des diables rouges.

Présent pour accueillir les jeunes joueurs et leurs parents dans le hall du pavillon de la Jeunesse, l’entraîneur-chef Éric Veilleux ne cachait pas sa hâte de voir ses nouveaux protégés sur la glace.

Pour moi, c’est vraiment une carte blanche. Je sais que l’année passée il y avait beaucoup de marqueurs, moi aussi je les ai remarqués, mais ils ne sont plus là , a lancé le successeur de Patrick Roy derrière le banc des champions en titre de la Coupe Mémorial.

Connu comme un entraîneur exigeant, Veilleux n’a pas caché que les joueurs recrues désireux de rester à Québec pour le véritable camp d'entraînement, la semaine prochaine, devront laisser leur marque rapidement.

Les trophées remportés par les Remparts le printemps dernier étaient bien en vue dans le hall du pavillon de la Jeunesse, lundi midi.

Chaque coup de patin va compter. Un camp des recrues, ça va quand même assez rapidement. On va avoir seulement deux matchs, alors tout ce qu’on va voir va entrer en ligne de compte.

Quinn espère percer l'alignement

Qu’à cela ne tienne, c’est une quarantaine de jeunes hockeyeurs tout sourire qui ont sauté sur la glace du pavillon de la Jeunesse en cette première journée de camp. L’an dernier à pareille date, presque aucune place n’était disponible dans l’alignement des diables rouges. C’est tout l’inverse, cette année.

L’équipe est en reconstruction et des espoirs comme Nathan Quinn, premier choix des Remparts au dernier repêchage, peuvent espérer rester à Québec. C’est très excitant. Je me suis entraîné tout l’été pour ça , a lancé l’attaquant qui fêtera ses 16 ans dans quelques semaines.

Je sais que j’ai une chance de faire l’équipe si je joue bien. C’est sûr que ça me motive encore un peu plus et j’ai vraiment hâte de commencer et de montrer ce que je suis capable de faire.

Des décisions prises en duo

Après un premier entraînement pour se délier les jambes, lundi, les Remparts disputeront un premier match simulé intra-équipe dès mardi. Deux matchs seront également disputés face aux recrues de l’Océanic de Rimouski, mercredi et jeudi, après lesquelles de difficiles décisions devront être prises.

Pour la première fois depuis l’arrivée derrière le banc des Remparts de Patrick Roy, en 2005, les postes de directeur général et d’entraîneur-chef n’appartiennent pas à la même personne. C’est donc dire que le nouveau directeur général Simon Gagné et Éric Veilleux décideront ensemble de la composition finale de l’équipe 2023-2024.

Simon Gagné était entraineur-adjoint des Remparts, la saison dernière.

Je vais avoir mon mot à dire autant qu’Éric va avoir son mot à dire. Lui va avoir vraiment le pouls des joueurs sur le banc et sur la glace. Moi, je vais le voir des estrades , a expliqué Gagné, qui ne connaissait pas Veilleux avant de le rencontrer pour le poste d’entraîneur-chef.

Qu’à cela ne tienne, les deux nouveaux venus dans leurs fonctions ont maintenant la destinée des Remparts entre les mains. Une page d’histoire de l’équipe s’est tournée avec la conquête du printemps dernier. La prochaine est encore vierge.