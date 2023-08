Pétitions contre les éoliennes dans la MRC de Nicolet-Yamaska

Le comité Pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska (PCENY) a présenté lundi neuf pétitions signées par 2720 citoyens de la MRC de Nicolet-Yamaska qui sont en défaveur de l’implantation d’éoliennes en milieu agricole et dans leur milieu de vie. Elles ont été remises à la préfète de la MRC, Geneviève Dubois.

Le comité dénonce aussi le manque de consultation. Les citoyens réclament par ces pétitions une démocratie réelle. Ils exigent des référendums afin d’avoir leur mot à dire dans des projets d’une telle envergure , souligne par voie de communiqué la porte-parole de PCENY , Janie Vachon-Robillard.

Un producteur agricole de Nicolet, Serge Lemire, estime que les éoliennes sont bien une partie de la solution pour la transition énergétique, cependant dans un contexte où la productivité des terres cultivées est déjà affectée par les changements climatiques, il est inacceptable de faire pousser les éoliennes dans le jardin des Québécois , peut-on lire dans le communiqué du regroupement.

Le Québec est bien assez grand pour qu’on les mette ailleurs que dans le 2 % de la crème de nos terres cultivables.

Nous serons en défaveur du projet éolien en terre agricole et habitée tant et aussi longtemps que l'on ne nous aura pas donné toutes les preuves que les avantages supplantent les nuisances et désavantages , écrit aussi Janie Vachon-Robillard.

Publicité

La MRC réagit aux pétitions

Dans un communiqué envoyé aux médias lundi après-midi, la MRC a rappelé qu’en juillet dernier, elle a annoncé qu'elle ne répondrait pas au plus récent appel de projets d’Hydro-Québec.

D’autres MRC ont d’ailleurs commencé à s’élever pour dire, comme notre MRC , [...] que la date butoir du 12 septembre est beaucoup trop rapprochée pour répondre aux exigences de l’appel d’offres d’Hydro-Québec , peut-on lire.

Par ailleurs, la MRC continue de croire que l’énergie éolienne représente une piste de solution à la transition écologique qui permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) en plus d’être une option pouvant diversifier les revenus des Municipalités.