BC Hydro entend augmenter ses tarifs aux bornes de recharge de véhicules électriques

BC Hydro entend augmenter les tarifs des bornes de recharge publiques de véhicules électriques, au grand dam de conducteurs.

À partir du 1er septembre, le fournisseur d’électricité de la Colombie-Britannique veut augmenter les tarifs en vigueur aux bornes de recharge de 15 %, afin de compenser les frais d’installation et de maintenance de ces dernières.

Les nouveaux tarifs dépendront du type de borne : entre 0,03 $ et 0,60 $ par minute aux bornes qui fonctionnent selon la durée de recharge, entre 0,33 $ et 0,44 $ par kilowattheure dans le cas des bornes basées sur la puissance de recharge.

C’est illogique , déclare Rick Butzelaar. Ce résident de Nanaimo n’a pas de chargeur à la maison et il dépend des bornes publiques ou privées.

Il fait partie des citoyens qui ont écrit à la Commission des services publics de la province, après avoir eu vent des changements à venir.

Pour moi, cette augmentation n’a pas de sens, ce n’est clairement pas le moment de faire ça , indique Warren Lemcke, de Surrey.

BC Hydro devrait même revoir ses tarifs à la baisse pour encourager les gens à faire la transition vers un véhicule électrique , affirme pour sa part Jennifer Lactin, à Vernon.

La Colombie-Britannique compte plus de 2500 stations de recharge publique à travers la province, selon BC Hydro.

La vie coûte déjà assez cher comme ça à Vancouver , déclare Arman Zeinali, stationné à une borne de recharge du centre-ville.

Et ceux qui optent pour la voiture électrique le font aussi parce que ça coûte moins cher de charger sa voiture que d’aller à la pompe, dit-il. Arman Zeinali dépense, en moyenne, une dizaine de dollars par semaine pour recharger son véhicule lorsqu'il circule en ville.

Une pression de plus

Blair Qualey, président de l’association des concessionnaires automobiles de la Colombie-Britannique, comprend la démarche de BC Hydro, mais admet que ce n’est pas le moment d’en demander plus aux Britanno-Colombiens.

Ce sont des coûts de plus que le consommateur doit assumer et pour permettre aux gens de franchir le pas vers un véhicule électrique, il faut mettre en place le plus d’incitatifs possible , souligne-t-il.

D’autres fournisseurs ont aussi des bornes de recharge à disposition, comme ChargePoint, Flo, Greenlots, Petro-Canada ou encore Tesla.

Selon un rapport de la Colombie-Britannique, plus de 18 % des nouveaux véhicules achetés en 2022 étaient des véhicules à zéro émission, soit le taux le plus élevé de l’ensemble des provinces et territoires du Canada.

La province affiche en même temps un des pires taux au pays en matière de disponibilité de bornes de recharge par véhicule électrique.

À partir de 2035, plus aucune vente de véhicule léger neuf à essence ne sera permise au Canada.

Avec des informations de la Presse canadienne