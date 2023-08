Plus de 350 habitations verront le jour dans un écoquartier à Baie-Saint-Paul

La première pelletée de terre de l’Écoquartier des Moissons a eu lieu lundi, à Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix.

Ce grand projet de développement domiciliaire et commercial aux abords de la route 138 est estimé à plus de 150 millions de dollars et comptera plus de 350 unités d’habitation, dont des jumelés, des maisons unifamiliales, des maisons en rangée et des multilogements.

Un complexe d'habitation du futur Écoquartier des Moissons.

Le projet comprend aussi la construction d’un parc agroalimentaire, d’un boisé, d’une piste cyclable, d’une place publique et un développement commercial incluant de grandes surfaces et des restaurants. La MicroBrasserie Charlevoix a d’ailleurs acquis 150 000 pieds carrés du terrain pour la relocalisation de son usine.

Réussir à faire un projet de cette envergure en trois ans, c’est un record , souligne le promoteur immobilier Yves Simard, lui-même natif de la région de Charlevoix.

Le promoteur du projet, Yves Simard.

De son côté, la Ville se dit ravie de la réalisation de ce nouveau quartier qui aidera les citoyens et les nouveaux résidents à se loger sur le territoire tout en leur offrant de nouveaux services .

Un plus pour l’accès à la propriété

Le promoteur Yves Simard est d’avis que le projet aidera à contrer la pénurie de main-d'œuvre et favoriser l’accès à la propriété pour les nouveaux arrivants dans la région.

Durement touchée par la pénurie de logements, Baie-Saint-Paul peine à pourvoir des postes vacants et à retenir les employés.

Le maire de Baie-Saint-Paul parle d'un « nouveau chapitre » dans l'histoire de la municipalité.

Lorsqu’une collectivité se développe, on a besoin d’emplois, des endroits où loger et des services. L’écoquartier des Moissons coche toutes les cases , se félicite le maire de la municipalité, Michaël Pilote.

Pour le moment, aucune habitation prévue ne porte la mention de logement social ou de logement abordable. Yves Simard affirme toutefois avoir prévu un certain nombre de logements abordables , sans toutefois en préciser la nature. L’annonce sera connue ultérieurement , a-t-il assuré à Radio-Canada.

Une petite ville dans une ville

L’écologie se veut au centre de ce développement résidentiel et commercial d’envergure. Ce pan du projet passe par la gestion durable des eaux pluviales grâce à un bassin de rétention, l’inclusion du transport actif et la minimisation des surfaces, selon la coopérative Écoterritoire — anciennement ÉCOgestion-solutions — firme spécialisée en urbanisme et en environnement.

Une vue des plans conceptuels du futur Écoquartier des Moissons.

Tout va se faire à pied ou à vélo. Les gens vont aller travailler à pied au parc agroalimentaire et tous les services seront à proximité. Ce sera comme une petite ville dans une ville , soutient Yves Simard.

Baie-Saint-Paul est persuadée que le nouvel écoquartier saura s’intégrer dans la région.

On a pris notre temps pour s’assurer que le projet ressemble à Baie-Saint-Paul et qu’il ne dénature pas l’ADN de la ville , assure le maire Michaël Pilote, qui dit être à l’écoute des citoyens.

La première phrase de réalisation du projet, commencée en juillet, concerne la construction de trois nouvelles rues, dont le boulevard des Moissons.

La première phrase de réalisation du projet, commencée en juillet, concerne la construction de trois nouvelles rues, dont le boulevard des Moissons.

Le début de la construction des premiers logements est prévu cet automne.

L’Écoquartier des Moissons en quelques chiffres Un projet d’une valeur de plus de 150 millions $

350 unités d’habitation

420 000 pieds carrés dédiés au secteur commercial et aux services

300 000 pieds carrés achetés par la Ville de Baie-Saint-Paul pour la réalisation d’un parc agroalimentaire

