Des entretiens d’urgences au lieu de rénovations dans les arénas de Sudbury

Dans un rapport, le bureau des loisirs de la Ville du Grand Sudbury a énuméré un ensemble de recommandations qui suggèrent de prioriser les entretiens urgents et préventifs de cinq arénas, pour remplacer temporairement des projets de rénovations coûteux.

Dans le budget de l’année 2022, le conseil municipal avait alloué un budget de plus de 6,7 millions de dollars dans les divers projets de rénovations des arénas Cambrian, Carmichael, IJ Coady, Garson et Toe Blake.

Cette somme comprenait le remplacement des toits, des rénovations des bâtiments et de l’entretien complet de chaque aréna.

Par contre, après une étude menée par la firme de consultation Rimkus Consulting, le bureau des loisirs de la ville a réalisé que les travaux de réaménagement seraient plus coûteux que prévu.

Cette révision a mis en lumière un surplus de près de 4 millions de dollars pour effectuer les rénovations prévues, ce qui représente un total de près de 10 millions de dollars pour rénover seulement 5 arénas.

Le rapport indique que le toit de l'aréna Cambrian ne pourrait être utilisé que pour les deux prochaines années.

Au lieu de remplacer entièrement le toit très endommagé de l’aréna Cambrian, les travaux serviront à moderniser le toit en utilisant un système de bitume modifié à deux couches isolées et fixées mécaniquement, à installer de nouveaux fascias et gouttières, tout en couvrant la glace.

Ce type de changement permettra à la ville de faire des économies à hauteur de plus de 2 millions de dollars dans cet aréna particulier.

Même si certains conseillers n’étaient pas satisfaits par les conclusions du rapport, le conseil municipal a voté à l’unanimité pour l’adoption de cette motion.

J’aurais préféré qu’on remplace les toits, mais on n’a juste pas le budget pour ça donc on va commencer avec des réparations d’urgence puis chercher des subventions provinciales ou fédérales pour faire des réparations permanentes , indique Pauline Fortin, conseillère municipale du quartier 4.

Même si ces travaux représentent des solutions temporaires, le rapport stipule que ces travaux représentent le mieux que la ville puisse faire pour éviter toute fermeture d’un aréna.

Un pansement sur une plaie

Même si les travaux d’urgence et préventifs coûteront au total un peu plus de 2,9 millions de dollars, selon Jeff Pafford, le directeur du bureau des loisirs de la ville, ils n’auront pas d’impact sur le coût total des rénovations globales qui doivent être apportées aux cinq arénas, une réalité qui laisse certains acteurs sur la scène du hockey perplexes.

Selon Frédéric St Onge, le vice-président du conseil administratif de l’association du hockey mineur de Sudbury, la ville doit trouver des solutions permanentes.

Nos arénas sont vraiment pitoyables, même gênants quand on les compare aux autres villes. Si c’est la direction que le conseil veut prendre, oui c’est une action, mais ce n’est pas un plan à long terme explique , M. St Onge.

Le vice-président soutient que la privatisation des arénas servirait à garantir un meilleur entretien des bâtiments.

Pour sa part, Gaston Lescault, le président de l’association Nickel City Hockey, suggère qu’il serait utile de faire les travaux au fur et à mesure, un aréna à la foi, afin de régler les problèmes sur le long terme.

Il serait peut-être utile de bâtir un "twin-pad" à [Nickel Centre] et continuer de cette façon. On pourrait aller pas à pas et commencer à les remplacer sur le long terme au lieu d’essayer de panser les plaies pour quelques années , indique-t-il.

Il affirme que l’état de certains toits peut mettre certains joueurs en danger quand il neige.

Le conseil municipal étudiera un nouveau rapport à l’automne prochain afin d’en savoir plus sur l’état de tous les arénas et d’identifier les actions à effectuer.

Avec les informations de Bienvenu Senga