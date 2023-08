Orchestre du Saguenay-Lac-Saint-Jean : Stéphanie Girard nommée directrice générale

L'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean compte une nouvelle directrice générale. La nomination de Stéphanie Girard à ce poste a été annoncée lundi.

Celle-ci a oeuvré au sein de Ville d'Alma Spectacles et du Service des loisirs et de la culture de la Ville d’Alma durant 18 ans. Stéphanie Girard agissait à titre d’agente de communications et de développement.

L'ancienne DG, Christine Boily, avait quitté au début de 2023.

L'équipe de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean a fait vraiment un très, très beau travail. Ils ont lancé la programmation 23-24 récemment avec une série de grands concerts, des concerts de découvertes, de musique de chambre. Donc j'ai aussi devant moi un outil de planification stratégique qui a été réalisé durant la vacance à la direction générale , a souligné Stéphanie Girard lors d’un entretien téléphonique.

Elle est également entrée en poste lundi. Son départ de Ville d’Alma Spectacles avait été annoncé le 25 juillet sur les réseaux sociaux.

Un intérim

Le processus de sélection s'est avéré long et ardu. Le président du conseil d’administration de l'ensemble, Berhnard Simard, a même occupé la fonction à titre intérimaire, à raison de deux ou trois jours par semaine.

Le chef d'orchestre Jean-Michel Malouf a encore deux ans à son contrat.

Pour l’Orchestre, il s’agit d’une acquisition qui arrive à point pour dynamiser et consolider ses activités, notamment dans le renouvellement de la clientèle et du partenariat avec la communauté , est-il écrit dans le communiqué.

Essentiel

Pour Stéphanie Girard, la présence d'un orchestre symphonique dans la région est plus qu'importante.

C'est une organisation essentielle pour la vitalité de la musique dans la région. Tout est un échafaudage, un peu comme un château de cartes, ça prend des musiciens professionnels, pour supporter des productions professionnelles, faire découvrir la musique aux gens. En découvrant la musique, il y a des jeunes qui veulent apprendre la musique et devenir de jeunes musiciens, puis ensuite qui vont devenir à leur tour des musiciens , a exprimé la nouvelle directrice générale.

Un chef à trouver

Il demeure le poste névralgique de chef d’orchestre et de directeur artistique à combler au sein de l’organisation, mais celui-ci ne sera pas vacant avant deux ans.

Jean-Michel Malouf est à contrat jusqu'à la saison 2024-2025, donc dans les deux prochaines années. Le défi, ce sera de trouver la nouvelle perle qui dirigera l'orchestre symphonique et qui en fera la direction artistique. Je vais accompagner le conseil d'administration à réaliser la recherche, puis faire en sorte que les musiciens puis les spectateurs puissent participer, je dirais, à un processus de sélection de ce prochain chef d'orchestre , a-t-elle conclu.

Jean-Michel Malouf est devenu le nouveau chef de l'Orchestre symphonique de Sherbrooke (OSS).