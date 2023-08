Retour de la traverse Rivière-du-Loup–Saint-Siméon mardi

En raison d’une interruption de service du traversier entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon dimanche et lundi, des automobilistes et des cyclistes ont dû se rendre à la traverse de Trois-Pistoles – Les Escoumins. Le service devrait reprendre mardi matin, selon la Société des traversiers du Québec (STQ).

On est arrivés à 16 h 30 à Rivière-du-Loup hier [dimanche] et on s’est rendu compte qu’il n’y avait pas de traversier, alors on a pédalé plus afin d'arriver ici aujourd’hui à 13 h pour le traversier , témoigne le cycliste William Dufour, en attendant d’embarquer sur le traversier à Trois-Pistoles.

Ouvrir en mode plein écran Les cyclistes William Dufour et Lucille Perez ont modifié leur parcours pour traverser de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Le Trans-Saint-Laurent fait normalement quatre allers-retours par jour entre les deux rives. L’interruption de service a été causée par un bris mécanique, selon la STQ. La plupart des usagers se sont donc rendus à Trois-Pistoles, 50 kilomètres plus loin, dans l’espoir de rejoindre Les Escoumins.

Ouvrir en mode plein écran Des cyclistes ont dû rouler jusqu'à Trois-Pistoles pour traverser le fleuve lundi. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Du côté sud, six véhicules ont pu embarquer à bord, tandis qu’une dizaine d’automobilistes ont été refoulés aux Escoumins en raison du manque d’espace.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs automobilistes ont réussi à franchir le fleuve grâce au traversier de Trois-Pistoles lundi. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Pendant l’été, c’est toujours complet , explique Frédéric Racine, capitaine de l’Héritage I. On réussit à accommoder quelques personnes, ça dépend toujours de la grosseur des véhicules qu’on a à entrer.

Ouvrir en mode plein écran Le capitaine Frédéric Racine explique que, en cas d'interruption ailleurs sur le réseau, les autres traversiers de la région tentent de rendre service aux automobilistes. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Le retour à la normale est prévu mardi, selon la STQ.

Avec les informations de Lysbertte Cerné