À Chéticamp, le Quartier culturel devrait enfin voir le jour au printemps 2024

Le gouvernement fédéral et provincial ont annoncé lundi, un financement de 3,5 millions $ pour poursuivre le développement du Quartier culturel à Chéticamp, au Cap-Breton.

Pour Elise Delaney, la directrice générale du Conseil des Arts de Chéticamp, c’est une belle journée : On est vraiment contents. On ouvre les horizons ! Les travaux du Quartier culturel vont enfin pouvoir se terminer.

Ce projet de quartier culturel a commencé en 2015. Les murs étaient construits, mais à l’intérieur, c’était tout à fait vide. Ce financement va nous permettre de finir la construction , indique Cyril Camus, président du Conseil des Arts.

Le gouvernement fédéral par l’intermédiaire de Patrimoine canadien va verser 1,5 million $. L’Agence de promotion économique du Canada Atlantique va débourser 500 000 $. De son côté, la Nouvelle-Écosse va investir1,5 million $.

Cet endroit va être un carrefour pour la communauté acadienne. Il va mettre en valeur l’art, la culture mais aussi permettre le développement économique du territoire , indique Mike Kelloway, le député fédéral libéral de Cap-Breton — Canso. La structure doit permettre de garder les visiteurs sur le territoire pour un jour ou deux jours de plus. Ce sera positif pour notre économie , croit l’élu.

Un espace au service de la communauté acadienne

Aujourd’hui, le Conseil des Arts de Chéticamp est installé dans l’école NDA du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP). Depuis 1999, il met en valeur les arts et la culture acadienne et accueille des musiciens et des événements culturels à l’année. La nouvelle structure viendra compléter cette offre.

Le Quartier culturel permettra aux élèves du CSAP de vivre des expériences culturelles authentiques , dit Marcel Cottreau, président du CSAP . Nous sommes heureux de travailler en partenariat avec le Conseil des arts de Chéticamp afin de faire rayonner notre communauté.

Le bâtiment qui devrait faire près de 1000 mètres carrés va abriter une grande salle de conférence, un lieu d’exposition pour les artistes locaux, des ateliers artistiques avec un studio d’enregistrement, des bureaux ainsi qu'une bibliothèque et peut-être un café.

Comme on est une région acadienne, on voudrait attirer des gens qui vont offrir des services bilingues. On a déjà des organismes qui sont intéressés à promouvoir, développer des activités culturelles en français, mais souvent c’est l’espace qui leur manquait , ajoute Elise Delaney.

Les travaux ont déjà débuté, l’ouverture est prévue au printemps 2024.