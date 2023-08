Magasins d’alcool : un conciliateur propose l’arbitrage et la fin des moyens de pression

Lundi, un conciliateur indépendant a recommandé la fin des moyens de pression dans le conflit de travail entre la Société manitobaine des alcools et des loteries et le Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba (MGEU).

Le conciliateur recommande aussi que « les parties procèdent à un arbitrage contraignant sur les augmentations générales de salaire », affirme la Société manitobaine des alcools et des loteries dans un communiqué lundi.

Le fait d'accepter les recommandations du conciliateur indépendant et d'attendre la réponse du syndicat , ajoute la société d'État.

Le président du MGEU , Kyle Ross, a indiqué la semaine dernière que la dernière offre prévoyait une augmentation de salaire de 2 % par année pendant la durée du contrat proposé de 4 ans.

Les employés des magasins de la Société manitobaine des alcools sont sans contrat depuis mars 2022 et demandent une hausse salariale de 3,3 %.

En vertu de la législation, les parties impliquées dans un conflit de travail peuvent demander un arbitrage contraignant, dans lequel une décision est juridiquement contraignante et exécutoire, comme une décision de justice, si une grève ou un lock-out qui se prolonge pendant 60 jours.

Le syndicat, qui représente près de 1400 employés, a confirmé à CBC /Radio-Canada lundi que le conciliateur avait recommandé de recourir immédiatement à l'arbitrage contraignant.

Kyle Ross affirme que son organisation est ouverte à cette idée. Je pense que nous devrions le faire, mais nous avons besoin de certaines conditions , déclare-t-il.

Les travailleurs ont entamé une grève rotative le 19 juillet, qui s'est transformée en grève généralisée à l'échelle de la province, mardi dernier.

Tous les magasins d'alcool du Manitoba gérés par la province, à l'exception de deux à Winnipeg, étaient fermés au cours du week-end.

Le conciliateur a proposé une option pour mettre fin aux perturbations qui touchent les clients et plus de 2000 entreprises manitobaines, comme l'a précisé Gerry Sul, président-directeur général de la Société manitobaine des alcools et des loteries, dans le communiqué publié lundi.

Un ministre manitobain attaque le NPD et le syndicat

Le ministre responsable de la Société manitobaine des alcools et des loteries, Andrew Smith, affirme de son côté que les personnes mécontentes de ne pas pouvoir acheter de l'alcool en raison d'une grève devraient blâmer le NPD et ses amis syndicalistes .

C'est ce qu'il soutient dans une vidéo publiée vendredi sur la page Facebook du Parti progressiste-conservateur. Dans celle-ci, il affirme que l'opposition a empêché l'adoption de projets de loi qui auraient permis un plus grand nombre de ventes privées d'alcool.

C'est l'été. Nous savons que tout le monde aime boire une bonne boisson fraîche. Malheureusement, cela ne sera pas possible ce week-end à cause du NPD et de ses amis syndicalistes , dit-il.

Vous auriez pu acheter de l'alcool dans les épiceries ou dans les dépanneurs. Notre gouvernement a proposé le changement, mais malheureusement, le NPD a retardé l'adoption de ces projets de loi.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre responsable de la Société manitobaine des alcools et des loteries, Andrew Smith. Photo : La Presse canadienne / David Lipnowski

Au début de l'année, le Nouveau Parti démocratique du Manitoba (NPD) a utilisé des règles procédurales à l'Assemblée législative pour retarder l'adoption de deux projets de loi sur les boissons alcoolisées.

L'un de ces projets de loi ouvrirait la porte à un projet pilote où des boissons alcoolisées seraient disponibles dans un plus grand nombre de points de vente au détail, tels que les dépanneurs ou les épiceries.

Le second projet de loi permettrait aux vendeurs privés de bière et aux magasins de vins spécialisés de vendre une gamme plus large de produits alcoolisés.

Le chef du NPD , Wab Kinew, et les dirigeants syndicaux ne veulent pas que les consommateurs aient le choix , déclare Andrew Smith dans sa vidéo de vendredi.

Selon les règles de l'Assemblée législative, l'opposition peut retarder jusqu'à cinq projets de loi au-delà des vacances d'été. Normalement, cela repousse l'adoption des projets de loi à l'automne, mais avec les élections provinciales prévues en octobre, les projets de loi retardés pourraient mourir au Feuilleton.

Les gens soutiennent les travailleurs

Dimanche, Wab Kinew a publié une vidéo dans laquelle il indique que la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, peut mettre fin à la grève immédiatement.

Si j'étais le premier ministre du Manitoba, je m'assurerais que les Manitobains puissent avoir leur bière. Je m'assurerais que les personnes qui la vendent sont payées à leur juste valeur. C'est aussi simple que ça , a-t-il dit.

La députée et porte-parole du NPD concernant la Société manitobaine des alcools et des loteries, Lisa Naylor, indique que son parti a retardé l'adoption des projets de loi concernant la vente privée de boissons alcoolisées parce qu'il estimait que la question devait être étudiée plus en profondeur.

Je pense que les Manitobains perdent patience face à un gouvernement qui s'obstine à interférer dans le processus de négociation, qui ne se soucie pas des travailleurs et qui continue à les affronter , a déclaré Mme Naylor lors d'une entrevue.

Jusqu'à présent, les gens soutiennent les travailleurs. C'est ce que nous constatons partout.

Une demande d'entrevue à l'intention d'Andrew Smith a été transmise au Parti progressiste-conservateur et est restée sans réponse au moment de publier ces lignes.

Avec des informations de Bartley Kives et La Presse canadienne