« On doit se prémunir davantage face aux changements climatiques », dit Hydro-Québec

Les feux de forêt qui affligent le Nord-du-Québec et l’Abitibi-Témiscamingue incitent Hydro-Québec à s’adapter aux changements climatiques.

Quand on réfléchit à un actif, que ce soit une ligne de transport ou une ligne de distribution, il faut réfléchir à des scénarios plus extrêmes qui, autrefois, étaient l’exception, mais qui, aujourd’hui, peuvent se produire plus souvent.

Lignes électriques perturbées par des panaches de fumée, pannes de courant touchant entre 40 000 et 75 000 clients en Abitibi-Témiscamingue et les centrales hydroélectriques La Grande-3 et La Grande-4 évacuées : les feux de forêt qui ont ravagé certains secteurs de l’Abitibi-Témiscamingue et qui continuent de brûler en Jamésie et dans le Nord-du-Québec représentent un défi pour Hydro-Québec, qui a collaboré avec la Société de protection des forêts contre le feu [SOPFEU].

Maxime Huard-Lefebvre donne l’exemple de travaux de débroussaillage qui ont été entrepris de manière préventive près de lignes électriques.

Nos lignes de transport font aussi l’objet de ce que nous appelons la maîtrise de la végétation. On s’assure qu’il n’y ait pas de végétation haute sous les lignes pour qu’il n’y ait pas d’arbres qui puissent s’approcher des lignes haute tension. Cette maîtrise de la végétation, cette coupe d’arbres, a aussi pour effet, parfois, d’empêcher ou de ralentir la progression d’un feu de forêt , souligne-t-il.

S’adapter plus rapidement

La gravité des récents feux de forêt, de même que d’autres événements météorologiques comme le verglas, la sécheresse et les inondations, poussent Hydro-Québec à vouloir renforcer sa résilience face aux changements climatiques.

Un plan d'adaptation aux changements climatiques a d’ailleurs été déposé en novembre dernier pour aider la société d’État à inclure le risque qu’ils représentent dans leur prise de décision.

Quand on réfléchit à un ouvrage ou à la réfection d’un ouvrage hydroélectrique, on peut par exemple penser à la capacité de cet ouvrage d’évacuer les quantités importantes d’eau [en cas de crues exceptionnelles], indique M. Huard-Lefebvre.