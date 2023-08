Des Abitibiens coincés au Niger dans un contexte de tensions politiques

Des travailleurs d’une entreprise de Val-d’Or font les frais des tensions politiques au Niger.

Ils sont coincés dans ce pays d'Afrique et tentent de revenir au Canada. Toutefois, l’espace aérien est fermé à la suite d’un coup d’État, le 26 juillet, pour destituer le président du Niger, Mohamed Bazoum.

Ces huit travailleurs des environs de Val-d’Or se portent bien, selon la députée fédérale d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, Sylvie Bérubé.

Les familles sont au courant. Elles savent qu’il y a une sécurité où ils sont actuellement pendant la durée du conflit , assure-t-elle.

Sylvie Bérubé souligne travailler depuis une dizaine de jours à les rapatrier au Canada.

C’est une autorisation à obtenir, l’autorisation diplomatique des vols. C’est certain que le gouvernement attend que le bon moment soit là afin que les gens soient vraiment en sécurité lorsqu’ils vont prendre les vols du Niger vers le Canada. C’est dans le camp du gouvernement actuel au Niger , souligne-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Sylvie Bérubé, députée fédérale d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

La députée avait été interpellée par les employeurs des travailleurs de sa circonscription et se concentre sur le dossier avec la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, et l'organisme S.O.S international.

Sylvie Bérubé souhaite une résolution pacifique de cette crise .

Nous sommes plusieurs qui travaillons à la survie de ces gens. Nous savons d'ailleurs que le gouvernement du Canada n’avait pas un plan exact concernant certains coups d’État comme celui-ci.

Pendant la pandémie de COVD-19, Mme Bérubé avait aussi été interpellée pour rapatrier des personnes de sa circonscription qui se trouvaient à l’extérieur du Canada.