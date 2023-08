Des usagers l’ont demandé, et OC Transpo livre la marchandise : les autobus Express ne cesseront pas de circuler malgré la reprise du train léger sur toute la ligne. C’est ce que la directrice générale de la Société de transport d’Ottawa, Renée Amilcar, a annoncé en point de presse, lundi.

Nous lancerons demain un nouveau service de Navette Express , a dévoilé Mme Amilcar. De nombreux clients nous ont dit combien ils appréciaient le R1 Express. La Navette Express, une nouvelle marque, sera similaire au R1 Express et offrira un service direct vers et depuis le centre-ville pendant les heures de pointe .

OC Transpo parle d'une navette améliorée puisque la Navette Express doit non seulement assurer le relais de la station Blair au centre-ville d’Ottawa, mais aussi de la station Pré Tunney au centre-ville.

Lors de la mise en arrêt du train léger survenue le 17 juillet, les autobus R1 Express ne circulaient que de la station Blair au centre-ville d'Ottawa.

Deux services en parallèle

Souvent lorsqu'on met en place un système comme un train ou un tramway, on va enlever tous les services en parallèle , explique la directrice générale. Ce qu'on entend, et je l'ai entendu ici à Ottawa, c'est qu'on dit : ''Hé, pourquoi ne pas avoir deux options, pourquoi est-ce qu'il faut toujours en choisir une option seulement?'' .

C'est exactement ce qu'on fait ici à Ottawa, on va l'essayer.

De sept à dix Navettes Express seront en service à compter de 6 h 30, mardi matin. Les navettes doivent circuler toutes les dix minutes aux heures de pointe, soit de 6 h 30 à 9 h et de 15 h à 18 h, du lundi au vendredi.

Ouvrir en mode plein écran Renée Amilcar est la directrice générale d'OC Transpo. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Les navettes circuleront de la station Blair au centre-ville d’Ottawa avec des arrêts sur le pont Mackenzie-King et sur la rue Albert.

Les navettes partant de l’ouest auront leur point d’arrêt sur la rue Slater, puis sur le pont Mackenzie-King.

Renée Amilcar informe que ce nouveau service sera offert jusqu’à la fin de l’année. OC Transpo a par la suite l’intention de réévaluer le tir.

Je veux me donner l'opportunité d'évaluer ce niveau de service là qui va quand même coûter quelque chose , laisse entendre celle qui est à la tête d’OC Transpo. Si jamais je vois que c'est populaire et que ça tient la route même pendant l'hiver, c'est quelque chose qu'on va regarder, qu'on va considérer sur le long terme. On va se donner les prochains mois pour faire des observations.

Un service bonifié

Le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, qualifie cet ajout d’amélioration du service actuel.

La confiance ne vient pas qu’avec des mots , lance-t-il. Il faudra du temps pour rétablir la confiance.

Ouvrir en mode plein écran Le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Lorsque les gens verront que le service est sûr et fiable, que toutes les mesures de sécurité appropriées sont prises et que toutes les étapes nécessaires à la refonte et à l'amélioration du système sont en cours, alors je pense qu'ils feront à nouveau confiance au service , espère-t-il.

Une question de rapidité

Le trajet de l’est au centre-ville d’Ottawa est d’ailleurs plus rapide à bord d’un autobus R1 Express qu’à bord du train léger. C’est ce qu’atteste le directeur des services de transport en commun et opérations du train léger d’Ottawa, Troy Charter.

Avec les volumes de trafic actuels, nous constatons que le R1 Express atteint le centre-ville en 15 minutes environ et que le service ferroviaire serait légèrement plus long que cela à l'heure actuelle en raison des arrêts supplémentaires en cours de route , décrit-il.

Vous gagnez environ cinq minutes en prenant le R1 Express.

Pour ce qui est du trajet de la station Pré Tunney au centre-ville d’Ottawa, le transporteur public ne sait pas encore exactement si le train ou la navette sera plus rapide puisque le trajet n’a pas encore été mis à l'épreuve.

M. Carter envisage toutefois que le train pourrait être plus efficace puisque la Navette Express ne doit contourner que deux stations.

Donc le gain de temps n'est pas très important à l'ouest , dit-il. Il serait probablement plus avantageux pour les clients de rester dans le train, mais nous voulons leur donner des options .

Les services réguliers R1, R1 Express et le service Para R1 cesseront de circuler à compter de mardi.