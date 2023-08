L’accès au logement social a reculé sous Marchand, dit l’opposition

Les partis d’opposition à l’Hôtel de Ville de Québec affirment que l’accès au logement social s’est détérioré dans la capitale depuis l’arrivée au pouvoir de l’administration Marchand, à qui ils reprochent de se « traîner les pieds » dans le dossier.

Radio-Canada a révélé lundi que la Municipalité est en voie de rater sa cible d’ajouter 500 unités de logement social sur son territoire pour une deuxième année de suite.

Depuis le 1er janvier, seulement 289 unités ont été mises en chantier. En 2022, 300 logements sociaux avaient été levés de terre à Québec.

Équilibre très précaire

La cheffe par intérim de Québec d’abord, Alicia Despins, souligne que la construction de 500 nouvelles unités par année permet tout juste de maintenir un équilibre déjà très précaire . Lorsque ce seuil n’est pas atteint, la situation ne peut selon elle qu’empirer.

Alicia Despins invite le maire Marchand à exercer un plus grand leadership dans le dossier du logement social.

Dans le plus idéal des mondes, évidemment, on en aurait assez pour satisfaire tout le monde, pour répondre à tous les besoins, mais à chaque fois qu'on est en dessous de cette cible-là de 500, on vient fragiliser encore davantage le logement à Québec, particulièrement pour les personnes vulnérables , fait valoir en entrevue à Radio-Canada la cheffe intérimaire de l’opposition officielle.

Plus on prend du retard comme on est en train de prendre en ce moment la Ville de Québec, plus on pellette les enjeux importants dans l'avenir. On creuse un écart qui va devenir de plus en plus difficile à combler.

Mme Despins reproche au maire Bruno Marchand et à son équipe de ne pas utiliser tous les leviers à leur disposition pour accélérer la mise en chantier.

Nouveau droit

Ces leviers incluent notamment le droit de préemption, qui permet à une Municipalité d'égaler une offre d’achat soumise au propriétaire pour la vente d’un immeuble qu’elle convoite.

Accordé l’an dernier par le gouvernement Legault, ce droit de préférence évite qu'un immeuble présentant un intérêt pour une Ville soit vendu à un tiers, sans qu’elle en soit préalablement informée.

Le projet immobilier Le Zénith, dans le quartier Saint-Roch, prévoit la construction de 108 nouvelles unités destinées au logement social.

La Ville de Québec s’est prévalue de son droit de préemption pour la première fois à la fin du mois de juin, quand elle a identifié 11 terrains pouvant lui servir à bonifier son offre en matière de logement social ou abordable.

Le chef d’Équipe Priorité Québec, Patrick Paquet, fait toutefois remarquer que l’administration Marchand n’a pas encore commencé à négocier avec les propriétaires de ces terrains en vue d’en faire l’acquisition.

Retards anticipés

Plus la Ville tardera à acquérir des terrains, plus les projets de construction prendront du retard, soutient M. Paquet, qui prédit que la cible de 500 nouvelles unités ne sera pas atteinte non seulement en 2023, mais également l’an prochain.

Au bout de la ligne, ça ne regarde pas bien pour 2024. Ça va être la même chose parce que le signal n’est pas donné puis on sait que ça prend au minimum un an lorsqu’on a fait l’acquisition [d’un terrain] pour monter le dossier et aller en appel d’offres pour pouvoir construire ces unités-là , explique le chef de la deuxième opposition en entrevue à Radio-Canada.

Le chef d'Équipe priorité Québec, Patrick Paquet.

Il rappelle qu’au début de son mandat, le maire Marchand avait à sa disposition une réserve de 25 millions de dollars pour procéder à l’acquisition de terrains servant à la construction de logements sociaux.

On avait déjà lancé le signal d’alarme il y a six mois. On avait dit : il faut faire l’acquisition de terrains maintenant, pas dans un mois, deux mois, trois mois. On se retrouve quelques mois plus tard [et] on n’a toujours pas fait l’acquisition de terrains.

Contrairement à l'administration Marchand, Patrick Paquet n'adhère pas à l'idée voulant que les projets de logements sociaux soient victimes du contexte difficile dans l’industrie de la construction.

Opportunités

Il croit au contraire que le ralentissement dans ce secteur de l’économie est justement le bon moment pour procéder à l’achat de terrains. M. Paquet y voit aussi une occasion pour conclure de nouveaux partenariats avec des promoteurs immobiliers.

Ces promoteurs-là, quand il y a moins de surchauffe, ils veulent se sécuriser. Ils veulent s’approprier des projets avec des partenaires fiables comme la Ville de Québec ou l’Office municipal d'habitation de Québec, le promoteur en construction va être certain de se faire payer , fait valoir le chef de la deuxième opposition.

Il ajoute qu’avec la rareté des logements dont le loyer est de moins de 1000 $ par mois à Québec, il y a urgence de venir bonifier l’offre à l’aide de nouvelles unités de logements sociaux.

Avec des informations d’Olivier Lemieux