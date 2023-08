Deux routes fermées à la circulation dans le Nord-du-Québec

Deux routes sont fermées à toute circulation dans le Nord-du-Québec en raison des feux de forêt.

Dans leur dernière mise à jour de la situation, les gouvernements de la Baie-James et de la Nation crie ont fait savoir que la route Billy-Diamond [la route du Nord] était fermée du kilomètre 590 au kilomètre 394, alors que la route d'accès à Wemindji était complètement fermée.

D'autre part, la circulation est restreinte aux services essentiels, aux raisons humanitaires et aux résidents rentrant chez eux pour les routes d'accès à Waskaganish et Eastmain, la route Transtaïga [de LG-3 vers l’est] et la route Billy-Diamond [du km 394 au km 50]