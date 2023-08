Le Cameroun remporte la CAN GATO devant une foule monstre à Gatineau

L'ambiance était à la fête, dimanche soir au Stade Mont-Bleu, à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Gatineau-Ottawa (GATO). Le point culminant de cette compétition de soccer de 32 matchs échelonnés sur sept semaines opposait le Cameroun à la République démocratique du Congo.

Les deux meilleures équipes du tournoi se sont rencontrées, mais aussi les deux meilleurs public. Ils étaient très très chauds! Ça répondait deux deux côtés, c'était vraiment intense , se réjouit Fred Fifatin, l'un des co-organisateurs du tournoi.

Devant des milliers d'amoureux du ballon rond, les Camerounais l'ont finalement emporté 2 à 0 grâce à un doublé de Loic Kwemi. Devant une foule patriotique en liesse, l'équipe victorieuse a longuement célébré son triomphe sur le terrain après le coup de sifflet final.

C'est ça le [soccer], c'est ce que ça procure : ça rassemble du monde et c'est ce qu'on aime. Quand il y a un bon match de foot qui rassemble l'Afrique et tous les autres continents, c'est ce qu'on apprécie le mieux. On est très content de l'événement et d'avoir gagné la finale , a confié le buteur héroïque à l'issue de la rencontre.

J'ai tendance à dire que c'était malade, parce que vous avez vu comment c'est incroyable. À chaque match c'est intense et cette finale, je n'ai pas les mots. C'est incroyable, les gens ne veulent même pas partir!

Les joueurs de la République démocratique du Congo se rassemblent avant le coup d'envoi de la finale. Photo : Radio-Canada / Maxim Allain

Créée l'été dernier, la CAN GATO est passée de 12 à 16 équipes en 2023 et le produit offert sur le terrain a amplement justifié la popularité de l'événement, selon le directeur général de Soccer Outaouais, Richard Gravel.

On voulait avoir une compétition récréative, mais récréative-compétitive. Pour cette deuxième année, les équipes se sont améliorées , assure-t-il.

Lorsque sport et patriotisme se rencontrent

Avec les gradins qui étaient remplis à craquer et des centaines de spectateurs qui étaient appuyés contre les clôtures qui bordent le terrain, on estime qu'environ 4000 personnes ont assisté à la finale de ce tournoi communautaire.

On a eu de gros enjeux par rapport à la sécurité. Certainement, pour l'année prochaine, on va encore mieux sécuriser les lieux, parce qu'on a eu du mal à contenir le monde , reconnait M. Fifatin.

Heureusement, la soirée s'est déroulée sans incident majeur, malgré le fait que le Stade Mont-Bleu a une capacité d'accueil de 2500 spectateurs.

Des milliers d'amateurs de soccer ont assisté à la finale de la CAN GATO, dimanche soir au Stade Mont-Bleu. Photo : Radio-Canada / Maxim Allain

La CAN GATO vient à peine de se terminer et déjà, la diaspora africaine et les amoureux du ballon rond sont impatients de se retrouver l'an prochain.

Je pense que ça va passer à l'histoire et ce n'est que le début. Je pense que dans les années à venir, ça va devenir encore plus gros, estime Cedrick Kenzong , le capitaine de l'équipe du Cameroun.