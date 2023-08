Les Expos débarquent à Sherbrooke

Plusieurs anciens joueurs des Expos de Montréal seront de passage à Sherbrooke le 16 août pour affronter la ligue Senior A dans une partie de balle lente.

Pour une seconde année, c’est au stade Amédée-Roy que la partie aura lieu. L’organisateur de l'événement, Francis Quirion, rappelle que près de 600 personnes avaient pris part à l’activité l’an dernier .

Parmi les anciens Expos, Marc Griffin, Claude Raymond, Denis Boucher, Livan Hernandez, Brian Schneider, Herm Winningham, Otis Nixon et Bill Lee seront présents. Ils affronteront une équipe composée de deux joueurs de chacune des six équipes de la ligue Senior A.

Les profits de la rencontre seront partagés entre la fondation de l’Hôpital pour enfants de Montréal et Baseball Sherbrooke. L'hôpital et l'organisme accompagnent plus de 500 joueurs de baseball âgés de 3 à 18 ans chaque année.