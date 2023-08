Par le passé, les luttes juridiques des Acadiens ont notamment porté sur l’accès à la justice, sur les obligations des municipalités et sur les services en français. La communauté tente aujourd'hui d'aller plus loin dans la reconnaissance de ses droits. La gestion de ses institutions de santé et la nomination d'une lieutenante-gouverneure unilingue sont deux luttes juridiques à surveiller.

Pour un droit de gestion en santé

L'un des dossiers phares des dernières années est mené par le groupe Égalité santé en français (ÉSF). Ce groupe de pression veut faire reconnaître le droit des francophones de gérer le Réseau de santé Vitalité.

Ouvrir en mode plein écran Les trois avocats qui représentent Égalité santé en français : Bruno Gélinas-Faucher (à gauche), Ronald Caza (au centre) et Geneviève Therrien (à droite), à leur sortie du palais de justice de Moncton le 25 avril 2022. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement de Blaine Higgs a révoqué les conseils d'administration des réseaux de santé en juillet 2022 et le groupe estime que cette décision viole certains articles de la Charte canadienne des droits et libertés.

L’article 16.1(1) stipule que les communautés anglophone et francophone du N.-B. ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d'enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion .

Il faudra voir si la cour qui sera saisie du dossier va reconnaître effectivement ce droit de gestion comme étant inhérent à l’article 16.1 , explique l’expert en droits linguistiques Michel Doucet.

Il note que les démarches d’ ÉSF – comme les autres tentatives de la communauté francophone par le passé – comportent des risques. Parce que les tribunaux n’ont pas encore déterminé si l’article 16.1(1) s’applique à la gestion des régies régionales de la santé au Nouveau-Brunswick.

On sait qu’on a profité d’une interprétation assez généreuse des tribunaux depuis 1986. Mais ça n’a pas toujours été le cas. On a eu des périodes où l’interprétation était beaucoup plus restrictive.

Le doyen de la faculté de droit de l’Université de Moncton et directeur de l’Observatoire international des droits linguistiques, Érik Labelle Eastaugh, est d’accord qu’il y a un risque de recul.

Lorsqu’il y a une certaine ambiguïté, on peut profiter de cette ambiguïté pour faire pression sur le gouvernement pour faire telle et telle chose. Là, si les tribunaux interviennent et viennent écarter carrément la position qu'il défendait comme interprétation possible du droit, ça vient renforcer la main du gouvernement et ça lui permet de refuser de faire ce qu’on lui demande de faire , explique-t-il.

Cet expert des droits linguistiques affirme toutefois qu’il serait très surpris que les tribunaux rendent des jugements qui feront reculer les droits des francophones, semblables à certaines décisions controversées de la Cour suprême du Canada dans les années 1980.

Bilinguisme de la lieutenante-gouverneure : un dossier politique et symbolique

Un autre dossier que la société civile acadienne suit de près est celui de la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick.

Ouvrir en mode plein écran Le président de la SANB, Alexandre Cédric Doucet (à gauche) en compagnie des deux avocats de l'organisme, le 15 juin 2023, à leur sortie de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick. On reconnaît Érik Labelle Eastaugh au centre et Gabriel Poliquin à droite. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

La Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick a contesté la nomination de Brenda Murphy à ce poste, parce qu'elle ne parle pas français.

En 2022, la juge en chef de la Cour du Banc du Roi a tranché que la représentante de la couronne dans la province doit être bilingue.

Ouvrir en mode plein écran Alexandre Cedric Doucet est le président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. On le voit ici devant la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick, en juin dernier (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

La Cour d'appel du Nouveau-Brunswick se penche présentement là-dessus et on attend sa décision. Décision qui aura peu d’impacts sur les citoyens, selon Michel Doucet.

Mais elle pourrait avoir un impact politique, pour rappeler à l’ordre un peu nos politiciens que lorsque l’on fait des nominations dans une province comme le Nouveau-Brunswick, il faut tenir compte de sa dimension très particulière sur le plan constitutionnel , affirme-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Érik Labelle Eastaugh, doyen de la faculté de droit de l'Université de Moncton et directeur de l'Observatoire international des droits linguistiques. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Érik Labelle Eastaugh a représenté la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick lorsque l’appel a été entendu, en juin dernier. Il attend lui aussi la décision de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick avec impatience.

C’est un dossier qui est important, d’abord et avant tout sur le plan symbolique, en raison de l'importance du poste de lieutenant-gouverneur, qui est censé incarner, de personnifier l’État. C’est selon moi – et selon la SANB – totalement incompatible avec l’idée d’une province qui est officiellement bilingue et qui respecte l’égalité des deux communautés linguistiques que d’avoir un chef d’État qui personnifie l’État qui est totalement incapable d’utiliser une des deux langues.

Il y a vraiment des limites à ce qu’on peut faire à travers des litiges.

Selon Michel Doucet, ces deux causes vont probablement se retrouver éventuellement devant la Cour suprême du Canada. Il se peut donc qu'elles se poursuivent pendant des années.

C’est l’un des problèmes liés aux poursuites civiles; elles peuvent prendre du temps et coûter très cher à la communauté acadienne. De plus, elles peuvent ne pas donner les résultats escomptés.

Ouvrir en mode plein écran Le juriste et expert des droits linguistiques, Michel Doucet, croit que les deux dossiers vont probablement se retrouver devant la Cour suprême du Canada (archives) Photo : Radio-Canada

Michel Doucet croit que la voie des tribunaux demeure un outil essentiel et que les causes linguistiques vont toujours être importantes. Selon lui, la société civile acadienne ne doit toutefois pas négliger d’autres avenues.

Je crois que les organismes acadiens ne doivent pas uniquement se tourner vers cet outil-là aussitôt qu’il y a un problème, de dire "on va aller devant les tribunaux." On doit également chercher à changer la mentalité au niveau politique, à mobiliser les gens. Et à mon avis, ça demeure un outil lorsqu’il n’y a plus rien d’autre de possible qu’on peut faire pour faire avancer un dossier , affirme-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le président d'Égalité santé en français Hubert Dupuis devant le palais de justice de Moncton (archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Érik Labelle Eastaugh est lui aussi d’avis que les poursuites civiles sont importantes pour faire respecter les droits constitutionnels, puisqu'elles permettent de redresser certains torts. Mais ces démarches prennent du temps et des moyens.