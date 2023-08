D’un AVC au verre soufflé : la leçon de résilience de Catherine Chevrier-Turbide

Il y a deux ans, la souffleuse de verre Catherine Chevrier-Turbide a subi un accident vasculaire cérébral (AVC). Après avoir dû réapprendre à marcher et à parler, l'artiste a récemment recommencé son travail à l'atelier La Méduse, aux Îles-de-la-Madeleine, dont elle est copropriétaire.

C'est tout mon métier qui est à réapprendre une deuxième fois , affirme Catherine Chevrier-Turbide.

Le 13 septembre 2021, la vie de la Madelinienne a basculé. Trois semaines après avoir accouché, alors qu’elle est seule à la maison avec son nouveau-né et son jeune fils, elle subit un AVC qui lui laissera plusieurs séquelles.

Catherine Chevrier-Turbide se déplaçait en fauteuil roulant après son accident vasculaire cérébral.

J’étais en chaise roulante, j’avais perdu l’usage de mon côté droit et la parole. […] J’avais encore ma mémoire, mais ça a été long avant que je retrouve la parole , explique-t-elle.

Ça m’a pris un an et demi pour que je sois à l’aise avec ce qui m’arrive , affirme-t-elle. Catherine Chevrier-Turbide a d’abord eu besoin de quatre mois avant de recommencer à parler. Elle a également dû réapprendre à marcher et à écrire de la main gauche.

La Madelinienne a subi un accident vasculaire cérébral trois semaines après avoir accouché de son deuxième enfant.

C’était comme une question de vie ou de mort, parce que je ne voulais pas rester en chaise roulante, je ne voulais pas ne pas parler , souligne l’artiste.

Catherine Chevrier-Turbide a couru un demi-marathon en juin et fait maintenant du vélo tous les jours. Je progresse , lance-t-elle d'un air déterminé.

Malgré tout le chemin parcouru, sa réadaptation n'est toujours pas terminée.

Petit à petit, Catherine réapprend à travailler le verre.

Mon poignet droit ne marche pas comme il faudrait, alors je le pratique! , s’exclame-t-elle. Elle lance du tac au tac avoir besoin de deux bonnes mains pour recommencer à souffler le verre. Moi, je suis rendue à une main et demie , affirme-t-elle en riant.

Son cerveau se souvient très bien des gestes qu'elle a répétés durant tant d'années, mais son corps peine encore à les exécuter.

C’est dur physiquement, c’est dur mentalement. C’est dur parce qu’il faut coordonner ce que font les deux mains ensemble et je n’ai pas assez de force dans mon bras droit pour tenir mes outils d’une seule main , explique-t-elle.

Les œuvres de l'artiste sont de plus en plus complexes.

En seulement deux mois, le niveau de difficulté des œuvres qu'elle réalise a augmenté.

Je faisais des billes, mais des billes pas droites que je ne finissais pas à chaud. Maintenant, je suis à l’étape de faire des cœurs, et je suis fière de ce que je fais , déclare-t-elle.

Même si les deux dernières années ont été parsemées d'embûches, la Madelinienne parle aujourd'hui de ses réussites avec fierté et émotions.

Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Je voudrais le dire, sans pleurer… C’est par persévérance qu’on arrive à tout.

Catherine Chevrier-Turbide progresse et parvient à créer des œuvres plus complexes.

De la persévérance, Catherine Chevrier-Turbide en a visiblement à revendre.

Je vais prouver au corps médical qu’on peut survivre après un AVC , mais aussi qu’on peut se réadapter complètement , déclare-t-elle. Elle précise qu’elle fait tout cela d’abord pour elle-même.

Ma vie n’est pas facile tous les jours, mais je crois que ça va être de plus en plus facile , conclut-elle.

Avec les informations de Isabelle Larose