Doctors Manitoba ratifie un accord avec la province pour 268 millions $ de plus sur 4 ans

Les médecins membres de Doctors Manitoba ont ratifié un accord avec le gouvernement provincial comprenant une augmentation de financement de 268 millions de dollars 4 ans pour l'organisation.

Cette entente de financement pour les services des médecins remplace l'entente qui a expiré le 31 mars 2023.

Elle a été conclue après neuf mois de négociations et plus d'un an de consultations avec les médecins, indique Doctors Manitoba dans un communiqué de presse publié lundi.

Cet investissement vise à faciliter l'accès aux médecins de famille, notamment dans les zones rurales, à améliorer les services d’urgence et à réduire les retards en chirurgie, selon Doctors Manitoba, qui représente plus de 4000 médecins manitobains.

Nous espérons que ce nouvel accord offrira un financement stable, compétitif et prévisible qui contribuera à remédier à la pénurie de médecins au Manitoba , affirme le président de l'organisation, Michael Boroditsky dans le communiqué.

L'entente prévoit de rendre permanente l'offre de consultation à distance pour les patients.

Doctors Manitoba indique que l'accord augmente le financement global de la rémunération médicale dans la province, qui finance à la fois la rémunération des médecins et les coûts d'exploitation des cabinets médicaux.

Un modèle de rémunération mélangeant des indemnités basées sur le temps à la rémunération basée sur le volume de patients sera aussi introduit progressivement.

Ces changements seront mis en place entre octobre 2023 et en avril 2024, selon Doctors Manitoba.

En juillet, le gouvernement manitobain annonçait avoir conclu une entente de principe en ce sens avec l'organisation.