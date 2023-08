39 millions $ investis pour éviter les risques d’inondation à Fredericton

Plus de 39 millions $ vont être investis par les trois ordres de gouvernement dans l'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées à Fredericton.

Le ministère fédéral du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, la Société de développement régional du Nouveau-Brunswick et la Ville de Fredericton ont délié les cordons de la bourse afin d’aider à limiter le risque d’inondation et d’assurer la sécurité des résidents lors de phénomènes météorologiques extrêmes.

Le financement appuiera la modernisation des systèmes d’eau potable, d’égouts pluviaux et d’égouts sanitaires. Cela touchera également la réfection de rues et de conduites d’eau en bordure des rues pour assurer l’évacuation d’eau lors de pluies plus abondantes.

Le gouvernement provincial investit 19,5 millions $ dans ce projet, le gouvernement fédéral fournit 9,1 millions $, tandis que la Ville de Fredericton ajoute 10,4 millions $.

Parallèlement à ces projets, le gouvernement fédéral et la Ville investissent dans divers projets d’infrastructure de transport.