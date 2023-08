Premiers coups de patin au camp de développement des Saguenéens

Vingt-quatre joueurs donneront leurs premiers coups de patin vers 17 h 30 lundi pour le camp de développement des Saguenéens de Chicoutimi.

Les quatre choix de première ronde au dernier repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) font partie des joueurs invités par l’entraîneur-chef et directeur général, Yanick Jean. Il s’agit d’Émile Guité, Nathan Lecompte, Alex Huang et Jonathan Prud’homme.

Les meilleurs joueurs seront sélectionnés pour participer au véritable camp d’entraînement qui débutera le lundi 21 août, au lendemain de l’arrivée des vétérans.

Cette formule a d’abord été retenue l’an dernier.

Avant, on amenait souvent dans un camp de recrues, 40 joueurs, deux équipes. L'an passé, on a décidé de changer la formule, puis on était vraiment content de la manière dont les choses ont tourné. On apprend plus à connaître nos joueurs. On passe cinq jours avec eux autres, ils finissent ça par des matchs, mais avant ça, on a la chance de leur montrer c'est quoi l'horaire d'un joueur chez les Saguenéens durant la saison. Puis on a l'impression que quand nos joueurs sont partis l'an dernier, on les connaissait beaucoup mieux que dans les années précédentes , a expliqué Yanick Jean.

Il y aura des séances d'entraînement mardi et mercredi, puis des matchs contre les recrues des Remparts de Québec jeudi et vendredi. Le match de jeudi sera présenté au Centre Georges-Vézina.

Des parents sur place

En plus de prendre contact avec les joueurs, Yanick Jean doit aussi faire affaire avec les parents.

Je pense qu'il y en a beaucoup que c'est différent, mais on ne se cachera pas que les parents sont très très intenses depuis quelques années au niveau du hockey. Tout le monde a sa propre réalité. Tout le monde a sa propre pensée aussi. Donc, il faut vraiment leur faire comprendre qu'il faut mettre les choses en perspective , a indiqué l’entraîneur-chef.

D’ailleurs, plusieurs parents étaient présents au Centre Georges-Vézina lundi pour l’accueil des joueurs.

Le plan A, c'est l'école. Nous, c'est important, c'est la base et ça facilite même le hockey à Jonathan en alliant hockey et sport-études. On n'a pas eu vraiment à pousser la note. Je pense qu'il l'a fait lui-même. Il comprend l'importance de l'école , a dit le père du défenseur Jonathan Prud’homme.

Lui, c'est ce qu'il rêve, de se rendre dans la Ligue nationale. Puis il travaille fort pour arriver à son but. C'est sûr qu'on lui souhaite le meilleur , a ajouté un autre père de famille.

