Un comité d'enquête examine les agissements d'un professeur d'éthique et culture religieuse qui a été transféré d'école pour avoir tenu des propos sur l'islam qualifiés d'inacceptables par le Centre de services scolaire de Montréal.

C'est le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, qui a ordonné la constitution de ce comité à la suite d'une plainte déposée par un membre de la communauté musulmane du quartier Côte-des-Neiges. Le cabinet du ministre Drainville a refusé de commenter cette décision pour des raisons de confidentialité.

L'exercice a pour objectif de déterminer si cet enseignant a commis une faute grave à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou bien un acte dérogatoire à l'honneur et à la dignité de la fonction d'enseignant. Le comité, composé de trois membres, un avocat et deux représentants du milieu de l’éducation, devra établir si la plainte est fondée ou non.

La plainte, appuyée par plus de 500 personnes, fait état de plusieurs articles de la Loi sur l’instruction publique, liés au respect de la liberté de conscience et de religion des élèves et à la prévention de l’intimidation, qui auraient été transgressés pendant un cours d’éthique et culture religieuse qui s’est tenu en septembre dernier à l'école secondaire La Voie à Montréal. Le plaignant, Brahim Ait Ouaziz, demande que l’autorisation d’enseigner du professeur soit révoquée.

Le comité devra transmettre ses conclusions au ministre Drainville, qui décidera ensuite du sort de l’enseignant.