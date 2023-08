L’UQTR s’offre Milk & Bone et Les Louanges pour la rentrée

Pour le 10e anniversaire du spectacle de la rentrée de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Milk & Bone et Les Louanges fouleront les planches de la scène universitaire le 13 septembre prochain.

Ils s’ajouteront à la liste d’artistes québécois tels que Les Trois Accords, Les Cowboys Fringants, Half Moon Run et Jay Scott, qui y ont participé au cours de la dernière décennie.

Le spectacle de la rentrée est une tradition très précieuse à l’UQTR et l’événement est attendu année après année. Ça permet à tous de célébrer le début de l’année, de se familiariser avec l’université et de faire de nouvelles rencontres , a mentionné par voie de communiqué Martine Lefebvre, étudiante au baccalauréat en administration des affaires et coordonnatrice de l’événement.

Les prestations musicales débuteront à 19 h 30 dans la cour arrière du pavillon Pierre-Boucher de l’université. L’accès au spectacle sera gratuit pour les étudiants de l’UQTR. En prévente, les diplômés de l’université peuvent obtenir des billets au coût de 17 $, et le grand public, au coût de 21,25 $.

Chaque année, de 2000 à 4000 spectateurs prennent part aux festivités de la rentrée universitaire.

C’est l’un des rares événements où la population est invitée à se mêler à la communauté universitaire sur le campus dans un esprit de fête. Nous sommes convaincus que nos artistes vedettes en mettront plein la vue aux spectateurs.

C'est d'ailleurs une fierté pour l'UQTR d'offrir ce spectacle à la population.