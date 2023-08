Des travailleurs des foyers de soins manifestent à Moncton pour de meilleurs salaires

Le conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick (CSFSNB) a organisé une manifestation à Moncton, lundi. Les participants réclament des hausses de salaires dans le cadre des négociations actuelles avec le gouvernement.

Ils se sont rendus devant le bureau du ministre des Finances, Ernie Steeves.

Les travailleurs et les travailleuses des foyers de soins méritent de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. On veut lui faire comprendre cela , a indiqué le vice-président du CSFSNB , Jason Saint-Onge.

L’une des manifestantes, Sylvia Gagnon, est préposée aux résidents à la Villa du Repos, à Moncton. Elle est également présidente du local 2079 et travaille dans les foyers de soins depuis 12 ans.

Préposée aux résidents depuis 12 ans, Sylvia Gagnon explique qu'elle va être obligée de contracter un prêt pour que sa fille puisse avoir un appareil dentaire.

Sa fille a besoin d’un appareil dentaire, qui coûte 3000 $. Faute d'argent, elle affirme qu'elle devra sous peu faire un prêt car elle refuse que son enfant n'ait pas le droit à ce soin.

Quand j’ai commencé dans les foyers de soins, c’était de bons salaires, de très bons emplois et je pouvais payer mes bills et ma maison, ça allait bien. Asteure, c’est dur , témoigne-t-elle. Faut qu’on coupe, et ça, ça va sur les collations de mes enfants, il y a moins de fruits.

Nadia Thomas explique que sa famille ne peut plus se permettre de manger sainement en raison du prix des aliments et de son faible salaire.

Même son de cloche pour Nadia Thomas, venue de Caraquet spécialement pour la marche. Après 22 ans de services à la Villa Beauséjour, elle a maintenant de la difficulté à payer l’épicerie pour sa famille.

Au niveau de la nourriture et tout, on ne peut plus se permettre de manger sainement comme on aimerait , dit-elle.

La famille a aussi dû faire des économies en coupant sur les fruits et les légumes. Les concessions sont multiples, ajoute Nadia Thomas. J’ai deux enfants, il y a beaucoup d’affaires que j’aimerai les embarquer dedans, au niveau loisir et tout, mais je ne peux pas me le permette.

La grève n’est pas exclue

La présidente du CSFSNB , Sharon Teare, qualifie d’insultante la proposition d’augmentation de salaire de 6 % sur 5 ans (Nouvelle fenêtre) proposée par le gouvernement Higgs. Cela représente une augmentation d'environ 1,24 $ l'heure sur cinq ans. Ils ne reconnaissent pas la valeur des travailleurs des soins de santé du Nouveau-Brunswick , assure-t-elle.

L'offre du gouvernement Higgs représente une augmentation de 1,24 $ l'heure pour la plupart des employés, dit le syndicat.

Sharon Teare indique que 17 % des travailleurs ont fréquenté une banque alimentaire au moins une fois au cours de la dernière année.

C’est aberrant pour le travail qu’on fait […] On mérite mieux.

Après avoir sondé ses membres, le CSFSNB demande maintenant une augmentation de salaire de 13 $ l'heure sur trois ans.

Les négociations sont sur le ralenti, on va essayer une nouvelle façon pour avoir peut-être le gouvernement à la table de nouveau pour nous fournir de meilleures offres , explique Jason St-Onge.

Jason St-Onge veut que le gouvernement du Nouveau-Brunswick revienne à la table des négociations avec d'autres propositions salariales.

Une partie du surplus budgétaire provincial devrait être alloué à ces travailleurs, selon le syndicat.

Par courriel, le gouvernement provincial indique être incapable de parler des négociations en cours.

Sharon Teare, la présidente du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, n'exclut pas une grève.

Si les négociations échouent, le CSFSNB n’exclut pas la possibilité d’une grève. Les foyers de soins prendront les mesures politiques nécessaires sans compromettre la sécurité et le bien-être des personnes âgées , clame Sharon Teare.

Ce bras de fer n'est pas sans rappeler celui d'il y a quatre ans qui a forcé les tribunaux à se prononcer sur le droit de grève.

Cette décision et les travaux de l'Assemblée législative ensuite ont à tout le moins compliqué le déclenchement légal d'une grève.

Avec les informations de Frédéric Cammarano