Après plus de 400 jours en voyage, la famille Schnell-Schwetterle, originaire de Marennes, en France a choisi de terminer son tour du monde dans un endroit symbolique pour eux : Caraquet, dans la Péninsule acadienne.

Accompagnés de leurs enfants Lilou, 10 ans, et de Merlin, 7 ans, Laurent Schnell et Stéphanie Schwetterle ont eu droit à un accueil digne des plus grandes personnalités, lundi, quand ils ont signé le livre d’or de la Ville de Caraquet aux côtés du maire Bernard Thériault.

C’est trop cool! , a admis Lilou avec un large sourire.

Ouvrir en mode plein écran La délégation de Saint-Pierre-et-Miquelon et la famille Schnell-Schwetterle ont accompagné le maire de Caraquet, Bernard Thériault, pour une photo à la Place Marennes. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Cette famille vient de Marennes, la ville française jumelée à Caraquet depuis plus de 50 ans. Il était donc logique qu’elle termine son périple autour du globe avec un arrêt dans la capitale de l’Acadie.

Notre arrêt à Caraquet est une forme de symbole , confie Laurent Schnell. J’ai déjà habité à Montréal et revenir dans l’Est canadien me tenait à cœur. Et comme Montréal et Caraquet, ce n’est pas si loin que ça à l’échelle de la Terre, il fallait absolument qu’on vienne voir.

Le Grand Tintamarre

Depuis quelques jours, les Schnell-Schwetterle participent à de nombreuses activités du Festival acadien de Caraquet. Ils ont aussi visité le Village historique acadien de Bertrand. Et mardi, ils goûteront au Grand Tintamarre, un moment phare des célébrations de la fête nationale des Acadiens.

Ouvrir en mode plein écran Le Grand Tintamarre de Caraquet, en 2022. Photo : Radio-Canada / MARIO LANDRY

À quoi s’attendent-ils du Grand Tintamarre? Tout le monde nous a dit de ne pas rater ça , assure Stéphanie Schwetterle.

On attend ça avec impatience. On s’attend à voir beaucoup de monde et d’entendre beaucoup de bruit. Ce sera une belle fête , croit-elle.

On espère bien trouver quelque chose pour taper et faire du bruit! , enchaîne Laurent Schnell, tout aussi excité par ce grand rassemblement.

Dernier arrêt d’un itinéraire mondial

La famille est partie de Marennes en août 2022. Elle a traversé l’Europe, l’Asie, l’Océanie, l’Amérique du Sud et l’Amérique du Nord avant de rentrer à la maison dans une dizaine de jours.

L’arrêt à Caraquet est donc le dernier de leur itinéraire mondial.

On a beaucoup appris sur la différence entre le Québec, le Nouveau-Brunswick et l’Acadie. À mon boulot à Marennes, j’avais entendu beaucoup parler de Caraquet. Il y a quelques années, j'ai rencontré le maire Kevin Haché et une délégation de Caraquet. Cela a piqué notre curiosité et nous a donné envie de venir voir , indique Laurent Schnell.

Ouvrir en mode plein écran Une délégation de Saint-Pierre-et-Miquelon a aussi été appelée à signer le livre d'or de la Ville de Caraquet, lundi. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

La Ville de Caraquet a aussi profité de l’occasion pour inviter la délégation de Saint-Pierre-et-Miquelon à signer le livre d’or de la municipalité.

Cette délégation de l’archipel français qui perpétue la tradition des doris, une embarcation en bois qui était utilisée pour la pêche en Amérique du Nord au 19e siècle, est actuellement de passage dans la Péninsule acadienne.