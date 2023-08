Lancement du camp d’entraînement de l’Océanic de Rimouski

Le camp d'entraînement de l'Océanic de Rimouski a pris son envol lundi. Au cours des deux prochaines semaines, 48 joueurs tenteront de se tailler une place dans l'alignement de l'équipe bas-laurentienne.

Un peu plus de la moitié d'entre eux sont des recrues. Le niveau des joueurs est particulièrement élevé cette année, affirme le directeur général de l’équipe, Danny Dupont.

Je suis fébrile, on a beaucoup de talent, on a amené beaucoup plus de talent offensif à la défense, de bons gardiens de but, ça va être très excitant de voir ça, s’exclame-t-il avec enthousiasme. Je pense qu’on va voir nos jeunes dans des rôles beaucoup plus importants que dans le passé.

On est à la veille d’avoir une équipe aspirant aux grands honneurs.

Ouvrir en mode plein écran L'entraîneur-chef Joël Perrault (à gauche) et le directeur général de l'Océanic de Rimouski Danny Dupont (à droite) sont prêts pour le camp d'entraînement 2023. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Les activités de la première semaine du camp d’entraînement se tiennent au Complexe sportif Desjardins. Le premier match intraéquipe aura lieu le mardi 15 août à 17 h.

Autant les joueurs que les recrues sont excités de commencer. [C’est la] même chose de notre côté , admet l’entraîneur-chef Joël Perrault, en poste depuis quelques semaines.

On va mettre beaucoup l'accent sur la culture qu’on veut instaurer avec l’éthique de travail, tout ce qui est sur glace, hors glace; on ne touchera pas nécessairement au côté stratégies de hockey tout de suite , poursuit-il.

L'Océanic affrontera le Titan d'Acadie-Bathurst à son premier match présaison, qui est prévu ce vendredi au Centre Jean-Daigle d'Edmundston. Le dévoilement de l'alignement final aura lieu le dimanche 27 août au Colisée Financière Sun Life. Une vingtaine de joueurs devraient porter les couleurs de l'Océanic.

La saison dernière, l'équipe a terminé au 9e rang du classement général et s'est inclinée au 2e tour des séries éliminatoires face aux Remparts de Québec.

Avec les informations de Marie-Christine Rioux