Des résidences et des commerces inondés à Sainte-Claire

La municipalité de Sainte-Claire a été victime de courtes, mais importantes inondations, dimanche après-midi. Une quinzaine de résidences ont été touchées.

En début d’après-midi, les bassins de rétention d’eau près du village ont débordé après avoir tenu le coup toute la semaine, malgré les pluies massives.

Avec une pluie comme ça, en temps normal et par temps sec, on n’aurait pas eu de problème, mais là, étant donné que les bassins et la terre étaient gorgés d’eau, ça a fait déborder un peu partout , explique Bruno Caron, directeur du service de sécurité incendie pour Sainte-Claire, Saint-Anselme et Saint-Henri.

Si la situation est rapidement revenue à la normale, aux alentours de 17 h 30, ç'a été suffisant pour causer passablement de dégâts dans le secteur.

Des routes se sont partiellement affaissées en raison des inondations. Photo : Courtoisie/Bruno Caron

Une quinzaine de résidences et de commerces ont été inondés. L'excès d'eau dans les sous-sols de certaines maisons a dû être pompé.

On a parlé avec certaines personnes de Sainte-Claire qui disaient que ça faisait au moins 40 ans qu’elles n’avaient pas vu de fortes pluies comme ça. On parle peut-être de 45 millimètres en dedans d’une heure , raconte M. Caron.

Certains ponceaux sur le chemin de la rivière Etchemin et dans le secteur des Abénaquis se sont également affaissés.

L’apport d’une dizaine de pompiers et de quatre employés de la Municipalité a été nécessaire. Des activités de nettoyage étaient en cours lundi après-midi.