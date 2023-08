Une escouade nettoyage pour les berges du lac à la Tortue

L’Association pour la protection du Lac-à-la-Tortue (APLT) engage chaque année une dizaine de jeunes pour nettoyer l’accès au lac et les berges des riverains. Au cours de l’été 2023, une soixantaine de résidents ont bénéficié des services.

Sur une période de six semaines, des tonnes d’algues sont ramassées par les trois équipes de l'escouade de nettoyage. Ces escouades sont formées de jeunes âgés de 14 et 15 ans pour qui cette opération nettoyage est synonyme de premier emploi estival.

Cette expérience formatrice permet à Liliane Potvin d’acquérir une expérience de gestion d’équipe, elle qui en est à son deuxième été avec l’escouade.

Je trouve que c’est une vraiment belle expérience. C’est assez différent des autres [emplois étudiants] parce qu’on est toujours à l’extérieur. C’est le fun, on rencontre du nouveau monde, tout le temps, tous les jours. J’aime vraiment beaucoup! , souligne-t-elle.

En opération depuis 12 ans

L’initiative est en place depuis une douzaine d’années. Selon l’ APLT , l’engouement autour du projet ne fait qu’augmenter. Même les nouveaux résidents du Lac s’y intéressent dès leur inscription à l’Association.

Les séances de nettoyage durent six heures et coûtent 150 $ pour les riverains. Éric Lambert, qui habite autour du lac à la Tortue depuis plus de dix ans, souligne que l’escouade de nettoyage est d’une bonne aide. J’en ai sorti des tonnes moi-même, donc je sais c’est quoi. Vraiment, ça aide. Même ce matin, je les ai aidés un petit peu pis ça roulait bien! , mentionne-t-il.

Une soixantaine de résidents ont bénéficié des services des trois équipes de l'escouade de nettoyage. Photo : Radio-Canada / Kassandra Lebel

L’été 2023 n’a pas été des plus faciles pour l’équipe de l’ APLT en raison des conditions météorologiques. Les quelques journées de pluie ont empêché l’escouade de travailler, mais l’Association recense un bon taux de satisfaction.

On a un taux de satisfaction très très appréciable! C’est sûr que des fois, il faut les pousser un petit peu et c’est normal. On a vécu du mauvais temps et d’autres fois du 35 degrés, ce n’était pas évident, mais ils mettent leur cœur dans l’ouvrage qu’ils ont à faire.