Deux frères terminent la cabane de leur grand-père avec des méthodes datant de 1910

Pour célébrer la mémoire de leur grand-père, John et Frank Robinson, deux frères jumeaux, se sont lancés dans la construction d’une cabane familiale entamée il y a plus d’un siècle.

Quand John Robinson était enfant, il se souvient avoir fixé pendant de longs moments une photo d’une vieille maison en terre que son grand-père avait construite, près de Willows, en Saskatchewan.

Le patriarche avait également planifié la construction d’une cabane en bois, mais il n’a pas eu la chance de la terminer avant sa mort. Les frères Robinson se sont donc donné pour mission de terminer le projet familial qui remonte à 1910.

Ouvrir en mode plein écran John Robinson, à droite, utilise une scie à main pour couper du bois sur le chantier de la cabane familiale que lui, son frère jumeau et environ 20 autres personnes construisent. Photo : Gracieuseté de Brenda Garbut

Pour ce faire, les deux hommes se sont donné pour mission de n’utiliser que des méthodes de constructions ancestrales. Ils voulaient travailler avec les mêmes outils et les mêmes contraintes que leur grand-père.

« C'est une occasion d'oublier 2023 et de se concentrer sur 1910 », note John Robinson, en entrevue à l'émission Saskatchewan Weekend de CBC .

Ouvrir en mode plein écran L'extérieur de la cabane que John et Frank Robinson ont construite, dans l'espoir de créer ce que leur grand-père a entamé au début des années 1900. Photo : Gracieuseté de John Robinson

John Robinson conçoit des bâtiments à Regina et a construit un chalet il y a 14 ans. Le bâtiment a mis trois jours à terminer, avec l’aide d’une centaine de personnes.

Publicité

Toutefois, les plans de la cabane ancestrale d'environ 3 m sur 5 m sont cependant très différents et l'absence d’outils moderne ralentit le processus.

Quand j'ai pensé au temps que prendrait la construction de bâtiment, j'ai oublié combien de temps il faut pour scier à la main chaque planche et les cloue. Je suis habitué à vivre dans un monde avec des scies électriques et des cloueuses à air , explique John Robinson, d’un ton rieur.

Les deux frères se sont équipés d’une scie à manche en bois du début des années 1900. Ils ont réutilisé du vieux bois ainsi que du bois usiné localement et ont utilisé des chevaux pour le transporter jusqu'au site.

Ouvrir en mode plein écran L'intérieur de la cabane après la journée de construction du dimanche après-midi. Photo : Gracieuseté de John Robinson

Avec l'aide d'un aîné autochtone, les jumeaux ont aussi organisé une cérémonie du calumet pour saluer l'héritage culturel du terrain sur lequel se situe la cabane.

Publicité

Frank Robinson a déclaré que la cérémonie était très émouvante et visait à honorer ceux qui les ont précédés, qu'ils soient autochtones et non autochtones.

La cérémonie du calumet était vraiment émouvante. Je me sens plus connecté maintenant que jamais. Nous avons utilisé le niveau [de notre grand-père] tous les jours et j'ai l'impression qu'il y a une partie de lui sur ce site , dit-il.

Avec les informations de Shauna Powers