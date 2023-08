La génétique du corail liée à sa résistance à la chaleur

Les canicules marines réduisent la diversité génétique des colonies de coraux en éliminant davantage certaines variétés génétiques, rendant l’ensemble de la population plus vulnérable. C’est ce qu’a déterminé une nouvelle étude de l’Université de Victoria, parue dans le journal Science Advances.

Si nous perdons cette diversité génétique, nous la perdons pour toujours , dit l’un des auteurs de l’étude, Sam Starko, biologiste marin à l’Université Western Australia.

Les chercheurs se sont intéressés à trois lignées génétiques d’un corail qui s’appelle Porites lobata, l’un des coraux les plus résistants à la chaleur.

L’étude a examiné 79 colonies de corail à Kiritimati (l’île Christmas), près de l’équateur au milieu de l’océan Pacifique, sur une période de six ans.

Elle s'est concentrée sur une canicule de 10 mois causée par le phénomène météorologique El Niño en 2015-2016. Les trois lignées génétiques ont la même apparence physique, mais ont réagi différemment à la chaleur.

Environ 61 % des colonies de corail de la variété la plus résistante ont survécu à la canicule, comparativement à seulement 15 % de la variété la plus vulnérable.

La réduction dramatique de l’une des variétés génétiques pourrait nuire fortement à la capacité de l’espèce au complet de s’adapter aux changements dans l’avenir, explique Sam Starko.

Toutefois, il voit un brin de lumière dans l'identification de la variété plus résistante, que l’on pourrait un jour réintroduire dans les océans de manière à rendre les récifs plus résistants aux changements climatiques, espère-t-il.

Un génotype plus résistant donne espoir

Jusqu'à maintenant, on ne croyait pas que la restauration des récifs via la culture artificielle de coraux était faisable à une échelle significative […] mais peut-être maintenant que nous en savons un peu plus sur les génotypes que l’on veut cibler, cela pourrait se faire un jour , dit Tyler Eddy, un professeur à l’Institut marin de l’Université Memorial, situé à Terre-Neuve-et-Labrador.

Stephen Palumbi, un chercheur en biologie marine à l'Université Stanford qui n'a pas participé à l'étuide, s'intéresse particulièrement à la découverte d’un génotype plus résistant à la chaleur.

Plusieurs des coraux étudiés ne souffraient pas de blanchissement , souligne-t-il. Ils allaient mieux. Donc j’ai tendance à me concentrer davantage sur ceux-là. Je sais que l’étude a porté plus d’attention aux coraux qui mourraient, mais je suis enclin à me pencher aussi sur ceux qui survivent mieux.

Stephen Palumbi ajoute que les colonies coralliennes sont très complexes et il applaudit l'Université de Victoria de les avoir étudiées en profondeur, dans un endroit lointain.

Je dirais, vous savez, honnêtement, que tous les éléments dans l’étude ont déjà été faits par le passé. Mais de mettre tout ça ensemble d’une manière compréhensible, sans devenir fou, eh bien, cette complexité est vraiment incroyable!

Ouvrir en mode plein écran Un récif corallien à Kiritimati, vers la fin de la canicule marine en 2015-2016. Certains coraux Porites lobata ont survécu (de couleur jaune ou bronze), certains sont toujours en vie, mais ont été blanchis (de couleur blanche) et certains sont morts, et ont été couverts par des algues rouges, pourpres ou roses. Photo : Danielle Claar

Le corail, extrêmement sensible

Une augmentation de température d’un seul degré Celsius sur une période de plusieurs semaines peut entraîner un état de détresse chez les coraux appelé le blanchissement.

C’est ce qui arrive lorsque les algues qui vivent sur la surface du corail, souffrant de la chaleur, produisent des substances toxiques, ce qui mène le corail à les expulser, explique Sam Starko. Toutefois, comme les coraux se nourrissent de ces algues, ils peuvent par la suite mourir de faim.

Sam Starko espère que ses découvertes sur les variations génétiques pourront aider à protéger les récifs coralliens qui représentent, selon les Nations Unies, une valeur de 375 milliards de dollars au sein de l'économie mondiale, grâce aux écosystèmes qu’ils soutiennent.

Ces écosystèmes sont parmi les plus beaux de la planète, et d’imaginer que dans 10 ou 20 ans, on pourrait ne plus les voir, ou que je pourrais ne pas pouvoir les montrer à mes enfants et à mes petits-enfants, c’est extrêmement triste , mentionne-t-il.