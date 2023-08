Procès historique sur le climat : victoire des jeunes dans le Montana

Dans une décision historique, une juge du Montana a tranché en faveur des jeunes plaignants qui accusent les agences gouvernementales d'enfreindre la Constitution de l'État en soutenant l'industrie des énergies fossiles.

Près de deux mois après la tenue des audiences de ce premier procès constitutionnel sur le climat de l'histoire des États-Unis, la juge Kathy Seeley a déclaré qu'un élément du Montana Environmental Policy Act était inconstitutionnel.

Cette disposition permet à l'État d'accorder des permis à des projets d'exploitation des combustibles fossiles sans s'enquérir des impacts sur le climat, comme ceux issus des gaz à effet de serre générés. Ce faisant, les autorités échouent à à garantir le droit à un environnement propre et sain , tel que le stipule la Constitution, selon la décision.

La juge a indiqué que les émissions de GES du Montana ont un effet sur le climat de l'État et les jeunes générations en subissent les conséquences.

Publicité

Au cours du procès, les représentants des 16 plaignants – âgés de 5 à 22 ans – ont avancé que l'État n'avait jamais refusé de permis à des projets d'exploitation de combustibles fossiles.

Lors des audiences, qui se sont tenues du 12 au 20 juin, les avocats du cabinet Our Children's Trust ont tenté de démontrer que l'augmentation des émissions de CO2 est à l'origine de la hausse des températures enregistrées dans l'État, de la diminution du couvert de neige ainsi qu'à des épisodes de sécheresse et de feux de forêt.

Exposés à des événements météorologiques extrêmes, dont la fréquence et l'intensité ont augmenté avec le temps, les jeunes plaignants ont subi des impacts sur leur bien-être et leur santé, mentale comme physique, ont plaidé les avocats.

De leur côté, les représentants de l'État ont relativisé l'apport du Montana aux émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui sont le résultat des activités de tous les pays. La réduction totale de la production de CO2 du Montana, ont-ils défendu, n'aurait donc aucune incidence sur la santé physique et mentale des jeunes.

C'est une énorme victoire pour le Montana, pour la jeunesse, pour la démocratie et pour notre climat , a réagi Julia Olson, directrice générale et fondatrice d'Our Children's Trust, qui a intenté des poursuites dans chacun des 50 États américains depuis 2011.

C'est une décision qui change la donne et marque un tournant dans les efforts menés par cette génération pour sauver la planète des effets dévastateurs du chaos climatique provoqué par l'homme.

Il revient désormais à l'État de se conformer au jugement, en déterminant comment le processus par lequel les grands projets d'énergie obtiennent l'autorisation des autorités puisse se faire dans le respect des principes constitutionnels.

Publicité

Il est toutefois attendu que les autorités républicaines du Montana fassent appel du jugement. Quatrième plus grand producteur de charbon au pays, le Montana est l'État où la consommation d'énergie par habitant, dans le secteur résidentiel, est la plus élevée des États-Unis.

En entrevue à Radio-Canada en juin dernier, Andrea Rodgers, avocate d'Our Children's Trust, espérait qu'une victoire crée un précédent et permette d'insuffler un nouvel élan dans d'autres États où des poursuites similaires ont été intentées par des jeunes.

À Hawaï, où les feux de forêt les plus meurtriers en plus d'un siècle aux États-Unis ont causé près de 100 morts, 14 jeunes poursuivent l'État et le ministère des Transports. Ils accusent ces derniers de contrevenir à la Constitution en générant d'importantes quantités de gaz à effet de serre. Le procès se tiendra à Honolulu, du 24 juin au 12 juillet 2024.

Plus de détails à venir.