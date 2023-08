Jérôme Tremblay prend le 3e rang de l’Ultra-Trail du Fjord

Un Valdorien d’origine s’est signalé en prenant le 3e rang de la course à pied Ultra-Trail du Fjord, disputée au Saguenay au cours de la fin de semaine.

Jérôme Tremblay, qui habite maintenant Mirabel, a complété cette épreuve de course à pied de 160 km en un peu plus de 27 heures. Les 36 participants qui ont pris le départ de ce nouvel événement devaient affronter un parcours en sentiers, avec un dénivelé total de plus de 7000 mètres.

C’était un parcours vraiment difficile, avec des conditions de sentiers exécrables.

Ma stratégie était de prendre moins de temps de repos dans les ravitaillements. Je me suis finalement assis trois fois pour prendre des pauses, en plus de changer mes vêtements à mi-parcours. Un ami coureur m’a aussi accompagné pour les 60 derniers kilomètres, ce qui m’a beaucoup aidé , souligne-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le Valdorien d’origine Jérôme Tremblay était accompagné de ses parents pour la majorité de ses ravitaillements au cours de l’épreuve de 160 km. Photo : Gracieuseté

L'aboutissement de 5 ans d'entraînement

Âgé de 30 ans, Jérôme Tremblay pratique la course en sentiers depuis cinq ans. Il a graduellement progressé dans le sport afin d’atteindre son objectif de compléter une course de 160 km, soit 100 milles.

C’est l’accomplissement de cinq ans d’entraînement, lance-t-il. Je suis passé au fil des années de 28 km à 65, 80 et 125 l’an dernier. Pendant la course, j’ai eu plusieurs occasions de me remémorer mes différents entraînements. J’ai aussi eu la chance d’être bien entouré par ma blonde, mes beaux-parents et mes parents, qui étaient là pour plusieurs de mes ravitaillements. De les prendre dans mes bras avant de repartir, c’était une grosse motivation.

Jérôme Tremblay, un arbitre dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec [LHJMQ], ne s’était pas fixé d’objectifs précis pour l'Ultra-Trail du Fjord, mais il se dit très satisfait d’avoir pu grimper sur le podium.