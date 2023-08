De la peinture de marquage laisse des traces sur plusieurs véhicules 

En Estrie, des automobilistes sont en colère : leur véhicule a été éclaboussé de peinture jaune à la suite de marquage sur la chaussée jeudi en matinée.

C’est en se rendant au travail à l’heure de pointe, en passant sur la route 216 à Stoke, que des Estriens ont eu une bien mauvaise surprise. Ceux à qui Radio-Canada a parlé n’ont pas remarqué de panneaux ou de démarcations pour indiquer qu’une opération de marquage était en cours.

En arrivant à destination, ils ont constaté que le bas de leur véhicule était taché d’une importante quantité de peinture jaune.

Ouvrir en mode plein écran De la peinture de marquage a éclaboussé des véhicules sur la route 216 entre l'Hôpital Fleurimont et Stoke. Photo : Radio-Canada / Brigitte Marcoux

Ça a éclaboussé tout le long jusqu’en arrière complètement [du véhicule]. J’en avais sur l’aile aussi. C’est très très dur [à enlever]. On a gratté avec des instruments plus métalliques pour nous aider, en ayant même réchauffé la peinture avec de l’eau chaude pour voir si ça aiderait. On a un petit coin qu’on a réussi à faire partir sur le devant, mais ça a été plusieurs heures de travail pour ce petit coin là. On dirait que je suis passée sur la chaudière [de peinture], pas juste sur la ligne! , s'exclame Karyne Dugrenier.

Je suis allé voir un gars de polissage pour avoir un estimé, combien ça me coûterait, et il m’a dit entre 1200 $ et 1500 $ , renchérit Alain Beaudoin, un autre automobiliste.

C’est frustrant. On essaie de tenir notre machinerie propre, et on est pris avec ça.

Ouvrir en mode plein écran Selon Alain Beaudin, le nettoyage de son véhicule pourrait coûter environ 1500$. Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

Il espère être dédommagé par le ministère des Transports. Ce dernier devait commenter ce dossier plus tard dans la journée.

Avec les informations de Brigitte Marcoux