Un troisième manège militaire nécessaire à Sherbrooke

Le ministère de la Défense nationale du Canada souhaite ouvrir un troisième manège militaire à Sherbrooke.

En plus de rénover les deux manèges existants sur les rues William et Belvédère, le ministère dit avoir besoin d'un troisième lieu, notamment pour organiser ses entraînements et pour maximiser l'espace d'entreposage.

La députée fédérale de Sherbrooke, Élisabeth Brière, indique ne pas être surprise par cette annonce, puisque des véhicules devaient déjà être entreposés ailleurs que dans les deux manèges actuels.

Je pense que ça vient confirmer que les manèges [...] doivent offrir un plus grand espace, et c'est pour ça qu’on se tourne vers un 3e emplacement , constate-t-elle.

Les unités de réserve de Sherbrooke sont parmi les unités les plus dynamiques au Canada. Ils atteignent presque leurs objectifs de recrutement chaque année. Ce sont des unités vraiment très actives. [...] On fait toujours notre effort de guerre, grâce à nos quatre unités de réserve ici à Sherbrooke.

Les détails liés à ce troisième local ne sont pas encore ficelés.

On reste ouvert à la construction, à l'achat de quelque chose de déjà existant, ou à la location, donc sûrement que l'échéancier et les détails vont suivre sous peu , précise la députée de Sherbrooke.

Les réservistes sherbrookois s'entraînent présentement sur la rue Woodward, où ils ont été relocalisés le temps de rénover les deux manèges actuels. L'appel d'offres est d'ailleurs maintenant lancé pour ces travaux. La Défense nationale évalue le coût des rénovations à 220 millions $ et les contrats devraient être attribués à l’automne.

Au total, la région compte 690 réservistes.

Plus de 80 véhicules

Le brigadier général à la retraite Jean-Luc Bombardier fait partie des citoyens qui se sont battus pour sauver les manèges de Sherbrooke. Il souligne leur importance.

Si je peux me permettre une comparaison, pour un réserviste, son manège, c'est un peu comme une paroisse à l'époque, où tout le monde se réunissait. Le monde disait, "on va à l'église." Nous, ici, on dit "on va au manège et là, on fait notre entraînement et on répond aux besoins que la population manifeste."

Il constate lui aussi qu'un troisième manège est nécessaire.

Il y a certains besoins qui ne peuvent pas être offerts dans ces deux endroits [les deux manèges de Sherbrooke]. À titre d'exemple, on a au-delà de 80 véhicules. Ce sont des véhicules lourds importants, donc ça demande de la place.

Le ministère de la Défense nationale n'a pas été en mesure de répondre à la demande d'entrevue de Radio-Canada lundi. La Ville de Sherbrooke n'a pas souhaité émettre de commentaire à ce sujet.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur