C’est déjà la rentrée pour deux écoles francophones d’Ottawa

Les élèves des écoles élémentaires catholiques Jonathan-Pitre et Bernard-Grandmaître sont de retour à l’école, mardi matin.

La rentrée scolaire est d’ores et déjà entamée pour certains élèves d’Ottawa. Au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE), deux écoles accueillent leurs élèves en raison du calendrier équilibré .

Ainsi, l’année scolaire pour les élèves des écoles élémentaires catholiques Jonathan-Pitre et Bernard-Grandmaître débute un peu plus tôt, en août, et se termine une semaine plus tard, en juin. Mais dès le mois d’octobre, une semaine de congé est prévue à leur horaire.

Ensuite, comme dans les autres écoles, les élèves ont deux semaines de congé pour les vacances de Noël et du Nouvel An, et le calendrier équilibré prévoit aussi deux semaines de congés consécutives au mois de mars ainsi qu’une semaine de congé au mois de mai.

Ces congés répétés, au cours de l’année scolaire, offrent aux élèves une cadence d’apprentissage plus régulière , explique le CECCE .

La rentrée scolaire pour le reste des 44 autres écoles élémentaires et 13 autres écoles secondaires du CECCE est prévue le 29 août, tout comme pour les écoles du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) et du Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien.

Du côté de l’Outaouais, la rentrée au niveau primaire et secondaire est prévue le 30 août pour le Centre de services scolaire des Draveurs et le Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées, et le 31 août pour les écoles du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais.

Pour le Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais, elle est prévu le 30 août.

De leur côté, les élèves de la Commission scolaire Western Québec sont aussi attendus sur les bancs de l’école le 30 août.