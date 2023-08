À peine remise de Fiona, l’Île-du-Prince-Édouard se prépare à la saison des ouragans

L’Île-du-Prince-Édouard se prépare déjà à la saison des ouragans. La province a demandé à des établissements de soins de longue durée de s’assurer d’être bien approvisionnée en cas de panne prolongée.

Alors que le souvenir du passage de l’ouragan Fiona est encore frais, des résidences pour aînés se préparent au pire.

C’était un poids émotionnel pour nous tous, pour les résidents , se remémore Lindsay Dickieson, gestionnaire au foyer de soins The Mount à Charlottetown.

Nous avons essayé de maintenir la routine autant que possible et cela nous aide à préserver notre santé mentale , dit-elle.

Ce foyer de soins longue durée a été privé d'électricité pendant huit jours après le passage de Fiona en septembre dernier.

À un certain moment, la majorité des insulaires étaient privés de courant pendant le passage de Fiona. (Photo d'archives) Photo : CBC / Shane Ross

Le ministère de la Santé et du Bien-être de l’île a demandé aux foyers de soins de longue durée de la province de vérifier l'état des stocks de provisions, notamment de la nourriture, de l'eau, du carburant et des médicaments.

Ces établissements doivent être en mesure de fonctionner pendant cinq à sept jours sans accès à l'électricité ou à des provisions supplémentaires.

La province critiquée

Le gouvernement de l’île a été très critiqué quant à sa gestion de la crise après le passage de Fiona. Une révision de la réponse de la province est en cours, mais le ministère de la Justice n’a pas pu indiquer quand un rapport serait déposé.

Plusieurs établissements pour personnes âgées ont vu leur offre de services compromise et ont dû fonctionner avec des génératrices fournies par la province.

Par ailleurs, le premier ministre a fait parvenir au ministère de l’Environnement une lettre de mandat le 8 août lui demandant un plus haut degré de préparation dans les cas d’événements météorologiques extrêmes.

Le ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique de l'Île-du-Prince-Édouard, Steven Myers. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

On y exhorte le ministre Steven Myers à établir un plan de gestion des côtes de 25 ans et de travailler en collaboration avec les entreprises fournissant de l’électricité pour établir des mesures de prévention et améliorer les capacités de restauration en cas de pannes majeures.

Maritime Electric n’a pas fourni de détails quant à son plan de préparation à la prochaine saison des ouragans.

Selon l’Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA), 2023 pourrait connaître une saison des ouragans plus importante que la normale, avec 14 à 21 tempêtes dans l’océan atlantique, dont six à 11 pourraient se transformer en ouragans. De plus, de deux à cinq de ces ouragans pourraient se transformer en événements d’importance.

Avec des informations de Gabrielle Drumond et de CBC