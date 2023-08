Ottawa accorde 13 M$ à la reconstruction de l’école Évangéline à l’Î.-P.-É.

Gilles Benoit, président de la Commission scolaire de langue française, Robert J. Morrissey, député d’Egmont, Gilles Arsenault, ministre du Développement économique, de l’Innovation et du Commerce et ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones, Natalie Jameson, ministre de l’Éducation et de la Petite enfance, et Ernie Hudson, ministre des Transports et de l’Infrastructure, ont présenté lundi matin un schéma du futur nouveau centre d’éducation Évangéline.

Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur