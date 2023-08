Le nouveau réseau social de Meta, Threads, qui s’inspire fortement de X (Twitter), a connu la croissance la plus rapide de l’histoire pour une application mobile, mais peine à retenir ses utilisateurs et utilisatrices un mois plus tard.

Selon un billet de blogue de l’entreprise d’analyse de données SimilarWeb (Nouvelle fenêtre), le nombre d’utilisatrices et d’utilisateurs en activité au quotidien sur la plateforme s’est effondré de 79 % en un mois sur les appareils dotés du système d’exploitation Android.

Plus précisément, le réseau social est passé de 49,3 millions d’adeptes le 7 juillet à 10,3 millions le 7 août, selon le rapport publié le 10 août.

Le temps moyen passé sur l’application pour les internautes aux États-Unis a lui aussi diminué, passant de 21 minutes à 3. Selon les données de SimilarWeb, X compte 100 millions d’adeptes quotidiens sur Android qui y passent en moyenne 25 minutes par jour.

Meta n’a pas dit son dernier mot

Le succès monstre qu’a connu Threads à son lancement au début de juillet s’explique entre autres par le fait qu’on peut s’y créer un compte rapidement par le biais de ses identifiants Instagram, qui compte 1,5 milliard d’utilisateurs et utilisatrices en activité par mois.

Son lancement est également survenu dans une période trouble pour X, qui venait d’annoncer une restriction temporaire du nombre de publications consultables par jour, en plus de la fin de la gratuité de sa plateforme TweetDeck.

L’application de Meta n’a peut-être pas dit son dernier mot : Threads n’est pas encore offert dans l’Union européenne, le temps que l’application se conforme aux nouvelles règles en lien avec la récolte de données des internautes.

Adam Mosseri, responsable d’Instagram, a récemment annoncé une poignée de nouvelles fonctionnalités à venir sur Threads qui devraient séduire plusieurs utilisateurs et utilisatrices. L'application comprend maintenant un fil d’actualité chronologique des comptes suivis et la possibilité de consulter l’historique des publications aimées dans l’onglet Vos J’aime .

Parmi les fonctionnalités à venir, on compte l'ajout d’un bouton d’édition, une version web du réseau social et une fonction de recherche.