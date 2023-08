Hullo annule ses premières traversées en raison des conditions météo

Hullo, le nouveau service de traversiers entre le centre-ville de Vancouver et Nanaimo pour passagers à pied, devait être lancé tôt lundi matin. De forts vents et des pannes de courant ont toutefois entraîné l'annulation de ses départs inauguraux de 6 h de Nanaimo et de 8 h de Vancouver, selon l'entreprise.

Alastair Caddick, président-directeur général de Hullo, indique par communiqué qu’ il est essentiel de procéder à une évaluation de l'impact sur tous les systèmes de nos navires afin de garantir la sécurité et la fiabilité absolues de nos opérations .

Au cours des premiers mois de son existence, Hullo adopte une position délibérément conservatrice, la sécurité et le bien-être de nos passagers guidant nos décisions , ajoute-t-il

L'entreprise indique continuer de surveiller les prévisions météorologiques. Nous fournirons des mises à jour dès que nous aurons plus d'informations , précise Alastair Caddick.

Le service de traversiers Hullo est exploité par la Vancouver Island Ferry Company. Deux catamarans à grande vitesse d'une capacité de 354 passagers chacun prévoient effectuer jusqu'à sept allers-retours quotidiens entre le centre-ville de Nanaimo et celui de Vancouver.

La durée d’un trajet simple est d'environ 70 minutes. Avec BC Ferries, la durée du trajet est de 100 minutes entre Horseshoe Bay et Nanaimo et de 120 minutes entre Tsawwassen et Nanaimo

Le prix régulier pour un trajet simple avec Hullo est de 39,99 $, alors qu’il est de 19,45 $ avec BC Ferries entre Horseshoe Bay ou Tsawwassen et Nanaimo.