Quartier numérique : Promotion Saguenay vise la création de 1000 emplois

La Ville de Saguenay a toujours l'intention de miser sur le numérique pour développer le centre-ville de Chicoutimi. Il y a deux ans, le gouvernement du Québec avait investi 10 millions de dollars pour la création d’un quartier spécialisé dans le numérique au centre-ville de Chicoutimi.

L'objectif est de créer 1000 nouveaux emplois dans ce secteur, selon Promotion Saguenay. Malgré l'implantation de nouvelles entreprises numériques, la directrice générale de la société, Priscilla Nemey, explique qu'il y a encore du travail à faire pour rendre le centre-ville attrayant.

Actuellement, on accompagne les entreprises et l’espace disponible pour pouvoir accueillir des entreprises de service est très limité, a-t-elle indiqué au micro de C’est jamais pareil. Donc, on court les espaces, les locaux sont très désuets et nécessitent des investissements. Les locaux disponibles sont très rares pour les entreprises qui ont besoin d’un 10 000 pieds ou d’un 15 000 pieds carrés pour pouvoir amener leurs travailleurs. Donc, pour nous, c’est un défi.

Ouvrir en mode plein écran La directrice générale de Promotion Saguenay, Priscilla Nemey, souhaite créer 1000 emplois dans le cadre du projet de quartier numérique. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Quelques entreprises sont déjà installées dans le secteur visé par Promotion Saguenay, du côté ouest de la rue Racine. On pense notamment à Timesphere, Sigma-RH, l’an dernier, a ajouté Priscilla Nemey. On a évidemment Ubisoft qui est très actif, Folks VFX qui s’est ajoutée.

Un appel d'offres est en cours pour décontaminer la zone ferroviaire de Chicoutimi et ainsi créer plus d’espace pour ces entreprises. La directrice générale de Promotion Saguenay ajoute qu’il s’agit d’une partie importante du projet de quartier numérique et du 10 millions de dollars de Québec. La plus grosse somme, évidemment, va être à la suite de l’appel d'offres qui est en cours pour la décontamination de la zone ferroviaire. Donc, l’étape principale va se passer dans les prochains mois.

Une manière de stimuler le centre-ville

L’objectif de Promotion Saguenay dans l’implantation d’un quartier du numérique à Chicoutimi est notamment d’attirer des travailleurs qui vont s’installer dans le centre-ville, et ainsi donner une nouvelle vitalité à ce secteur.

On ne veut pas un centre-ville qui vit uniquement de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi, mais qui vit sept jours/semaine, qui vit en soirée. C’est la meilleure façon pour soutenir nos commerçants, pour soutenir nos entreprises , a fait valoir la directrice générale.

D'après une entrevue de Frédéric Tremblay