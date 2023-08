Des organismes réclament une température maximale à l’intérieur des logements locatifs

Des défenseurs des droits des locataires de Colombie-Britannique estiment qu'il est temps d'envisager l'imposition d'une température maximale pour les logements locatifs afin de protéger les occupants vulnérables contre la chaleur.

Cet appel intervient alors qu'une vague de chaleur frappe une grande partie de la province. Bien que les autorités affirment que l’épisode de chaleur actuel ne devrait pas être aussi extrême que le dôme de chaleur de 2021 qui a fait 619 morts en Colombie-Britannique, des organismes affirment que les municipalités doivent veiller à ce que les locataires ne soient pas exposés à des risques de surchauffe dans leur logement.

Je pense qu'en cette période de crise climatique et d'augmentation de la chaleur extrême, il est tout à fait raisonnable de se pencher sur une température maximale et de s'assurer que les locataires ne sont pas susceptibles de subir des blessures liées à la chaleur, voire de mourir , estime Emily Rogers, directrice des opérations de l’organisation Together Against Poverty Society de Victoria.

La modification des règlements en vue d'inclure une température maximale serait selon elle une mesure très raisonnable .

Des règlements municipaux

Selon la loi provinciale sur la location résidentielle (Residential Tenancy Act), il incombe au propriétaire d’un logement de fournir un chauffage et il appartient aux municipalités d’en définir les conditions. À Vancouver, Richmond et Surrey, par exemple, les systèmes de chauffage doivent pouvoir maintenir chaque pièce à une température de 22 °C, tandis qu'à Victoria, le minimum est de 21 °C.

Publicité

Toutefois, il n'existe pas de règlement similaire concernant la température maximale autorisée dans un logement.

Lasse Hvitved, avocat au Centre de ressources et de défense des locataires, croit que si la loi avait été rédigée aujourd'hui, des règles similaires concernant les températures maximales auraient été incluses.

La seule raison pour laquelle cela n'a pas été fait est qu'à l'époque où la loi a été réécrite pour la dernière fois, ce genre de dôme de chaleur et de vagues de chaleur n'étaient pas au premier plan de nos préoccupations , précise-t-il.

Le maire de Vancouver, Ken Sim, indique que la Ville devrait terminer d’ici la fin de l'été une étude sur la chaleur intérieure qui pourrait conduire à des modifications du code de la construction ou des règlements municipaux. Les données recueillies seront utilisées pour explorer les moyens d'obtenir des températures intérieures plus fraîches et de prévenir les maladies ou les décès liés à la chaleur , déclare Ken Sim, dans un communiqué.

Ouvrir en mode plein écran La Colombie-Britannique souhaite fournir 8000 climatiseurs au cours des trois prochaines années aux personnes à faibles revenus et vulnérables à la chaleur. Photo : Radio-Canada / Justine Boulin

Une flexibilité accrue de la part des propriétaires

Lasse Hvitved croit qu'il est anormal que les locataires soient responsables de la climatisation. Le chauffage est la responsabilité du propriétaire. Les moisissures sont la responsabilité du propriétaire. L’eau est la responsabilité du propriétaire. C'est la responsabilité du propriétaire de veiller à ce que l'endroit soit conforme aux normes de santé et de sécurité , précise-t-il.

Publicité

L’avocat dit avoir connaissance de logements qui ont atteint 36 °C et dont les locataires se heurtent à des obstacles pour obtenir des climatiseurs de leurs propriétaires.

La semaine dernière, Bowinn Ma, ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation du plan climatique, a recommandé aux Britanno-Colombiens d'utiliser un thermomètre numérique pour mesurer la température de leur logement, soulignant que des températures intérieures de 31 °C ou plus peuvent être dangereuses, en particulier pour les personnes les plus vulnérables à la chaleur.

Avec les informations de La Presse canadienne