Financement des festivités du 15 août : l’inquiétude persiste en Nouvelle-Écosse

À quelques heures des célébrations, le financement à plus long terme de la Fête nationale des Acadiens continue de préoccuper des organisateurs communautaires en Nouvelle-Écosse.

Le gouvernement fédéral ne s'est toujours pas engagé officiellement à soutenir financièrement l'événement au-delà de cette année.

Ouvrir en mode plein écran P'tit Belliveau sera l'une des têtes d'affiche du grand spectacle de la fête du Quinzou, mardi à Halifax. Photo : La production est encore jeune / Karine Dufour

Mardi, la communauté acadienne, francophone et francophile d'Halifax est conviée à célébrer le Festival Quinzou sur la place Grand Parade, devant l'hôtel de ville.

Les célébrations sont organisées par le Conseil communautaire du Grand-Havre.

Ça commencera par la levée du drapeau acadien, en présence de nombreux dignitaires et de politiciens. Il y aura ensuite un grand spectacle avec des artistes connus de la Nouvelle-Écosse, dont P’tit Belliveau, à compter de 19 h.

Aborder la question avec les élus

Le directeur général du Conseil communautaire du Grand-Havre, Mario Noury, veut profiter de l'occasion afin d’aborder la question du financement avec les élus présents.

Ouvrir en mode plein écran Mario Noury, directeur général du Conseil communautaire du Grand-Havre à Halifax. Photo : Radio-Canada

Le financement fédéral prend fin cette année. Nous sommes en discussion avec le gouvernement fédéral et nous n’avons pas vraiment eu de réponses précises.

La Société nationale de l’Acadie ( SNA ) a récemment exprimé sa position en se disant inquiète du silence des instances fédérales à ce sujet.

Selon M. Noury, le Festival Quinzou engendre des retombées importantes. Cela permet notamment d’aller chercher d’autres partenariats, exprime-t-il, dont la province de la Nouvelle-Écosse et la ville d’Halifax.

Des députés rassurants

Récemment, deux députés libéraux fédéraux du Nouveau-Brunswick, Serge Cormier et René Arseneault, ont voulu rassurer les organismes communautaires chargés d’organiser les célébrations de la fête nationale des Acadiens. Ils ont mentionné que le gouvernement fédéral va continuer de financer les célébrations du 15 août au cours des prochaines années.

Depuis 2019, le gouvernement fédéral consacre 500 000 $ par année aux célébrations de la fête nationale de l'Acadie. Les fonds servent notamment à organiser le grand spectacle télévisé et des activités gratuites un peu partout en Atlantique.

Cependant, cette enveloppe n’est pas inscrite dans le budget fédéral 2023-2024.

On nous dit de ne pas nous inquiéter, mais nous sommes quand même préoccupés parce que nous n’avons pas encore un engagement ferme que ce financement soit de retour. Il n’y a pas de mention dans le budget et nous partageons les inquiétudes de la SNA . Nous allons continuer à parler aux élus, nous assurer que le dossier avance et qu’on ait une réponse le plus rapidement possible , demande Mario Noury.

