L’entreprise lévisienne Pharmalab met à pied 170 personnes

L’entreprise Pharmalab met à pied tous ses employés pour une durée indéterminée.

Le grossiste en produits pharmaceutiques et alimentaires de Lévis en a fait l’annonce à ses employés en matinée lundi, en leur remettant une lettre les informant de leur mise à pied qui ne devrait pas excéder plus de six mois .

La compagnie évoque notamment des conditions économiques difficiles pour expliquer sa décision.

[L’entreprise] est présentement confrontée à des difficultés économiques et financières très sérieuses qui ont pour effet de mettre en péril la poursuite de ses activités, à court et à moyen terme , a écrit la présidente de Pharmalab, Dawn Halkuff dans la missive transmise aux employés.

En tant qu’employeur responsable, nous devons prendre toutes les mesures nécessaires afin de tenter d’assurer la survie et la pérennité de la Compagnie, malgré cette période d’incertitude , enchaîne-t-elle.

Pharmalab est installée à Lévis depuis plus de 70 ans.