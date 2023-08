D’où proviennent les saumons roses aperçus à Terre-Neuve?

Des saumons roses aperçus récemment dans la région de White Bay à Terre-Neuve ont peut-être parcouru de très longues distances pour atteindre ces eaux.

Le saumon rose vit dans les eaux du Pacifique et de l’Arctique. On en voit par endroits sur la côte nord de Terre-Neuve depuis quelques années.

Le directeur des communications de la Fédération du saumon de l’Atlantique, Neville Crabbe, parle d’une vague récente qui a commencé en 2017.

À ma connaissance, le premier saumon rose de cette dernière vague a été trouvé dans la rivière Gander en 2017. Et cette année-là, un autre saumon rose a été pêché près de Cartwright , indique-t-il.

Des intervenants ont aussi signalé la présence de saumons roses dans des rivières du Labrador, du Québec, des Maritimes et du nord-est des États-Unis.

Ont-ils une origine russe ou canadienne?

Il n’est pas formellement établi depuis combien de temps des saumons roses fréquentent les eaux des provinces de l’Atlantique, mais M. Crabbe affirme qu’un premier grand programme d’empoissonnement a eu lieu en Russie dans les années 1960.

Les fretins étaient capturés dans une grande île de la Russie appelée Sakhaline et relâchés dans certaines rivières qui se déversent dans la mer Blanche. Les premières tentatives dans les années 1960 et 1970 n’ont pas fonctionné. Les Russes ont essayé encore dans les années 1980 et 1990 avec succès cette fois. Depuis ce moment, des saumons roses se trouvent autour de la Scandinavie , explique Neville Crabbe.

Neville Crabbe est le directeur des communications de la Fédération du saumon de l'Atlantique. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Maude Montembeault

Le ministère des Pêches et des Océans du Canada a aussi mené un programme d’empoissonnement dans la baie de Placentia de 1959 à 1965, ajoute M. Crabbe.

Ce programme canadien est généralement considéré comme étant un échec, mais il est possible que les saumons roses aperçus dans les eaux provinciales en proviennent, selon le biologiste marin Cyr Couturier.

Nous avons réussi à les introduire dans les années 1960 sur la côte sud. En un ou deux ans, on a trouvé des reproducteurs , affirme Cyr Couturier.

Cyr Couturier est professeur en aquaculture à l'Institut maritime de l'Université Memorial, à Saint-Jean. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Nous en avons dans nos eaux sur la côte est du Canada. Il est aussi naturalisé dans l'État du Maine, et vous savez, il y a beaucoup d'indications que ces populations sont en quelque sorte autosuffisantes , ajoute-t-il.

D’autres facteurs peuvent aussi mener des saumons roses à Terre-Neuve-et-Labrador, dont le changement climatique et la recherche de zones de frai.

Quel effet sur le saumon de l'Atlantique?

Il est encore trop tôt pour se prononcer sur le possible impact du saumon rose sur le saumon de l’Atlantique, selon M. Crabbe et M. Couturier, mais l’Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord considère le saumon rose comme étant une espèce envahissante.

Il faudrait faire plus d’études pour déterminer la provenance du saumon rose, ajoute M. Couturier.

Cyr Couturier ne croit pas pour sa part que ce poisson constitue une grande menace pour les autres.