La capacité de production de la raffinerie Lantic, située dans l'est de Montréal, sera augmentée d'environ 20 %, ou de quelque 100 000 tonnes, grâce à un investissement d'environ 200 millions de dollars annoncé lundi.

Le projet inclut une aide sous forme de prêt de la part d'Investissement Québec de quelque 65 millions de dollars.

Lantic est une filiale de Rogers Sugar, qui précise que cette somme comprend des investissements dans la technologie et l'équipement destinés au raffinage de sucre, ainsi que dans des infrastructures logistiques à la raffinerie de Montréal et dans la région de Toronto.

Rogers Sugar signale que le projet d'expansion à Montréal sera réalisé dans un bâtiment déjà existant, ce qui minimisera les impacts des travaux sur la production courante de l'usine et sur la communauté environnante.

Mike Walton, président et chef de la direction de Rogers Sugar et de Lantic, explique que le projet permettra de répondre à une demande croissante, particulièrement dans l'est du Canada où l'industrie de la transformation alimentaire est en expansion. Lantic répond actuellement à cette demande en transportant du sucre en vrac produit à sa raffinerie de Vancouver à ses clients de l'est du Canada.

En augmentant la capacité de raffinage située plus près de sa clientèle, Lantic prévoit une réduction de ses frais de transport et une amélioration de ses marges bénéficiaires.

Rogers Sugar prévoit que les installations de production et de logistique supplémentaires entreront en service dans deux ans environ. Le projet prévoit aussi la construction d'une nouvelle section de chargement sur rails en vrac à Montréal pour accroître les expéditions vers le marché ontarien.