Une mère du Grand Sudbury, en Ontario, se dit dérangée et frustrée parce qu’un employé municipal aurait filmé sa fillette de 6 ans et un autre enfant alors qu’elles étaient à un camp de jour.

Tracy Burnham raconte qu'elle a trouvé une vidéo sur Facebook dans laquelle paraissait son enfant et une autre jeune fille, filmée de dos, accompagnée par une chanson rap contenant des paroles à connotation sexuelle.

La mère a immédiatement reconnu le gymnase où cela s’est produit et averti l’équipe du camp le 24 juillet dernier.

Ils étaient très inquiets , se souvient-elle.

Elle s’est immédiatement demandé pourquoi la Ville aurait publié quelque chose du genre, mais elle a remarqué qu’il s’agissait d’un compte personnel.

Ils ont regardé la vidéo, surpris, et m’ont dit que cela ne pouvait pas être quelqu’un du camp, puisqu’ils n’ont absolument pas le droit de faire ceci.

Trois jours plus tard, elle n’avait toujours pas reçu de mise à jour de la municipalité.

Elle a donc contacté les services de loisirs et on lui a finalement confirmé que c’était bel et bien un employé du camp qui est à l’origine de la vidéo.

Intervention des autorités

Depuis, la publication a été enlevée des réseaux sociaux, et les ressources humaines de la Ville du Grand Sudbury ont puni l’employé.

Bien qu’elle ait retiré son enfant du camp de jour, Mme Burnham a demandé si l’individu continuait de travailler avec des jeunes. On lui a répondu qu’il travaillait dans des camps partout dans la communauté.

La mère a ensuite envoyé un courriel au maire Paul Lefebvre et au conseil municipal le 2 août dernier pour leur faire part de ses inquiétudes, mais on ne lui a jamais laissé parler au responsable des loisirs.

La Ville lui aurait simplement offert un remboursement pour les frais d’inscription au camp de jour.

Un porte-parole municipal indique que la réponse à la situation a été immédiate, puisque photographier un enfant va à l’encontre des politiques pour les employés.

Il y a des politiques en place pour assurer la saine utilisation d’un cellulaire au travail et la confidentialité des informations , a expliqué Sacha Novack dans un courriel.

Tous les étudiants reçoivent des formations sur ces politiques.

Les surveillants ont suivi le protocole d’enquête et des actions concrètes ont été prises au sujet de l’employé, qui a été enlevé de l’espace de jeu le 2 août.

Le Service de police du Grand Sudbury dit avoir enquêté, mais qu'il n’a pas trouvé de raison pour déposer une accusation criminelle contre l’individu.

Avec les informations de CBC