Le NPD du Manitoba promet 1 million $ pour reconstruire le centre communautaire de Brandon

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) du Manitoba promet d’allouer un million de dollars pour la reconstruction du centre communautaire de Brandon s’il remporte les élections provinciales qui se tiendront le 3 octobre prochain.

Dimanche, le chef néo-démocrate Wab Kinew a promis de reconstruire le Park Community Centre qui se trouve en piteux état et d’y ajouter une garderie.

Quand je viens à Brandon, j'entends souvent parler des services de garderie , indique-t-il. Je pense que ce serait une bonne idée de soutenir une initiative communautaire, tout en ajoutant une garderie.

Le membre du conseil et coordinateur de location pour le centre, Eldon Schmitz, se réjouit de cet engagement. Il indique que les membres du conseil tentent de reconstruire ou réparer l’édifice depuis les cinq dernières années.

Eldon Schmitz ajoute que le bâtiment a été jugé dangereux, à cause de dégâts structuraux au sol.

Ça a été un combat de longue haleine , affirme-t-il. S’ils forment le prochain gouvernement, je serai très content.

Des incertitudes persistent autour de l’avenir du Park Community Centre depuis la mise sur pied d’un plan par le conseil municipal de Brandon qui propose de rénover le bâtiment ou de le démolir et de construire un nouvel édifice.

Eldon Schmitz indique que la Ville a rejeté trois appels d’offres pour reconstruire le bâtiment plus tôt cette année, à cause des coûts élevés. En effet, la construction d’un nouveau bâtiment s’élève à 1,2 million de dollars, soit 300 000 $ de plus de ce qui est prévu dans le budget municipal.

Eldon Schmitz indique que ce centre est très important pour les habitants de Brandon, car ils louent souvent le bâtiment pour célébrer des fêtes d’anniversaire, des services religieux ou encore pour faire des enregistrements de musique.

Avec les informations de Rachel Ferstl